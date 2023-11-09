انت الان تتابع خبر أول صورة واضحة لزوج صباح الجزائري الفنان الذي تزوجته سراً لمدة 60 يوم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - هي علاقة طغى عليها الغموض لسنوات عديدة، فقسم كبير من الجمهور لم يعرف أن الممثل السوري دريد لحام إرتبط بالممثلة السورية صباح الجزائري لفترة من حياته، قبل أن يتم تسريب الخبر قبل بضع سنوات بشكل كبير، وأطلاق دريد عدد من التصريحات حول هذا الموضوع، الذي تحول الى قضېة رأي عام لأسباب عديدة.

إنتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أن دريد لحام تزوج من صباح الجزائري ،إلا أنه وقتها لم يتم الكشف عن أي تفصيل إضافي حول الموضوع.بعد فترة خړج لحام عن صمته للمرّة الأولى حول هذا الموضوع، وكشف أنه تزوج من صباح عام 1977 على زوجته هالة بيطار، لمدة شهرين فقط، أي 60 يوماً، قبل أن يطلقها بهدف إنقاذ حياته الزوجية، التي كان يتنعم بها مع زوجته الأولى وأولادهما.

بعد هذه المعلومة التي كشفها دريد لحام، كثرت التساؤلات حول تفاصيل علاقتهما، وتم ربط أسباب إبتعاد صباح الجزائري عن التمثيل بزواجهما، خصوصاً أنه لم يستمر سوى شهرين، إلا أن ذلك لم يؤثر على تعاونهما، فهي عادت الى التمثيل بعد طلاقهما، وشاركت معه في العديد من الأعمال.هي علاقة طغى عليها الغموض لسنوات عديدة، فقسم كبير من الجمهور لم يعرف أن الممثل السوري دريد لحام إرتبط بالممثلة السورية صباح الجزائري لفترة من حياته، قبل أن يتم تسريب الخبر قبل بضع سنوات بشكل كبير، وأطلاق دريد عدد من التصريحات حول هذا الموضوع، الذي تحول الى قضېة رأي عام لأسباب عديدة.