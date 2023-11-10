نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج عبر إنستجرام: هل تيقظ غزة جسد العرب المشلول؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان تامر فرج، عن حزنه الشديد بسبب ما يحدث في عزة، من قِبل جيش الإحتلال الاسرائيلي، وعن تحرك الغرب تجاه القضية الفلسطينية، وصمت العرب تجاهها.



منشور تامر فرج



وشارك تامر فرج منشور يعبر فيه عن حزنه لما يحدث في عزة، وعن صمت الغرب وتحرك الغرب تجاه القضية الفلسطينية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكتب قائلًا: إن غزة أيقظت جسد الغرب المريض.. فهل تيقظ جسد العرب المشلول؟؟ تامر فرج.

تامر فرج يؤجل عرض مسرحيته طيب وأمير للمرة الثانية



وكان الفنان تامر فرج قد قرر تأجيل عرض مسرحيته “ طيب وأمير ” للمرة الثانية، حرصا منه على مراعاة مشاعر وظروف أهالي غزة.



وكتب منشور عبر إنستجرام"،قائلًا:“جمهورنا العزيز، جمهور مسرحية طيب وأمير، بالطبع نظرًا للظروف الحاليه نعتذر للأسبوع الثاني عنعرض المسرحية وسوف نوافيكم بالمستجدات في الأسابيع المقبله، اللهم ازح الغمة وخف الكربة وانصر المظلوم، قلوبنا مع أخواننا في غزةوكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة”.



أبطال مسرحية طيب أمير



يشارك في مسرحية “ طيب وأمير ” عدد من النجوم أبرزهم: تامر فرج، عمرو رمزي، هشام إسماعيل، وعدد كبير من فنانين المسرح، ومنتأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، وهو من إنتاج قطاع الإنتاج الثقافي البيت الفني للمسرح.