نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما الذي كشفته حنان مطاوع عن الذكاء الاصطناعي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة حنان مطاوع، في خطف أنظار الجميع من خلال استضافتها ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي، وكشفت "حنان عن رأيها بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت: "التكنولوجيا شيء خطير فمثلما أفادت البشرية ضرتها، بسببها يختلط لدى الناس الصح من الخطأ".

حنان مطاوع:" الذكاء الاصطناعي هو (سرقة)"



وتابعت:" الذكاء الاصطناعي هو انتهاك لحرمة أي شخص في الدنيا، فكيف أجعل شخصا متوفيا يغني وأنا قد سلبت منه حق الاختيار، فمن أعظم الأشياء التي وهبنا الله إياها هي الخصوصية وحرية الاختيار فكيف يتم سلب ذلك، فأنا أرى أن الذكاء الاصطناعي هو سرقة، فالكلمة والصوت واللحظة ليست من حقي".

مواعيد مسلسل صوت وصورة



وعلى صعيد آخر، استطاع مسلسل صوت وصورة أن يحصل على اشادات واسعة من قبل الجمهور، ويستمر في الصدارة نظرا لما يحتويه من حقائق واقعية قد تحصل في المجتمع،



ويذكر أن يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it

أبطال مسلسل" صوت وصورة "

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



آخر أعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل وعود سخية، والذي حقق على نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه، وحاز على إعجاب الجماهير.

