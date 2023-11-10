نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد ماجد لـ "دوت الخليج الفني": كواليس "صوت وصورة" كانت لطيفة.. صعب حلول الذكاء الاصطناعي محل الفنان..وهذه أعمالي المرتقبة (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطف الفنان أحمد ماجد، الأضواء إليه في مسلسله الأخير "صوت وصورة" الذى يعرض حاليًا وقد حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند منذ بداية عرض أولى حلقاته، وقد تحدث "دوت الخليج الفني" مع الفنان أحمد ماجد وكشف لنا كواليس المسلسل ورأيه في تقنية الذكاء الإصطناعي، ورأيه في المسلسلات القصيرة وصرح لنا عن أعماله القادمة.

وإليكم نص الحوار:-

1- حدثنا عن كواليس دورك في مسلسل صوت وصورة؟

المسلسل كانت كواليسه لطيفة جدًا وكل الناس كانت متعاونة وكانت عايزة تعمل حاجة تكون قوية ومسلسل يكون محترم بالشكل ده، في المخرج والمؤلف والشركة المنتجة كل الكرو وكل الناس كانت حابة تقدم حاجة كويسة، وفي تعاون بين كل الناس في المسلسل.

2-ما هو وجه الشبه بينك وبين شخصية وليد في المسلسل؟

لا أعتقد أنه يوجد شبه بيني وبين شخصية وليد، أنا لا أربط الشخصية بفكره أن يكون في شبه بيني وبين الشخصية أو لا، انا بشوف الشخصية من خلال أبعاد الشخصية مختلفة تمامًا.

3-في رأيك هل يوجد أي فائدة من الذكاء الإصطناعي أم كله أضرار مثلما رأينا في المسلسل؟

كل حاجة على حسب استخدامها متقدرتش تقول إنه ا مفيدة أو مُضرة إلا لما تكون عارف استخدامها هيتم إزاي وأي حاجة في المجتمع هتلاقي لها الاستخدام السلبي والاستخدام الإيجابي.

4- مها وجهه نظرك، هل تعتقد أن الذكاء الإصطناعي يمكن أن حل محل الفنان ؟

دي صعبة جدًا، الفنان في الأول والآخر هو الممثل اللي بيميزه الروح والدم، لا أعتقد أن ممكن أن استمع إلى عبد الحليم حافظ مثلًا بالذكاء الاصطناعي أو أري احمد زكي بتلك التقنية، لأن الفنان في الأول والآخر هو فنان ب روحه فمفيش حاجة تحل مكان فنان لأنها صعبة جدًا، والناس عمرها ما هتحسه أو تصدقه.

5-هل توقعت نجاح المسلسل بهذا الشكل ؟

بصراحة اه توقعت نجاح المسلسل بالشكل ده لأن كلنا ثقة كبيرة أو ي في الشركة المنتجة وثقة في المؤلف وثقة في المخرج وكل الكرو وعلى رأسهم طبعًا النجمة الجميلة حنان مطاوع، لما بتكون المنظومة متكاملة أكيد بتتوقع أنه هيكون في نجاح.

6-ما هي نوعية الأدوار التي ترغب في تقديمها ؟

أنا بحس أن انا كممثل ببقا عايز أقدم أي شخصية بالعكس بحس أن أنا عايز تكون كل شخصياتي مختلفة عن بعض ومقدرش أحصر نفسي في شخصية معينة وأقول هي دي اللي بحبها وعايز أفضل أعملها، عشان تقدر تطلع منك طاقة جديدة أو تقدر تطلع فيها شكل تمثيلي يكون أقوي من اللي قبله.

7-من وجهه نظرك ايه السبب في نجاح المسلسلات القصيرة في الفترة الأخيرة ؟

مفيش حاجة اسمها المسلسل يبقي قصير أو كبير أنه كدة هينجح أو هيفشل، أهم حاجة الحبكة الدرامية وأننا نقدم ما تستدعيه،طبعًا المسلسلات دي بتعتمد على الإيقاع وأحنا في الزمن اللي إحنا فيه ده الإيقاع بقا سريع جدًا، فبالتالي الناس بقت عايزة الحاجة تبقي سريعة.

8-ما هي أعمالك القادمة في السباق الرمضاني المقبل ؟

عندي مسلسل نعمة الأفاكاتو بطولة مي عمر وأحمد زاهر وكمال أبو ريه وكاست كبير جدًا وإخراج المخرج محمد سامي وتأليف مهاب طارق بإذن الله في رمضان، وإن شاء الله يكون عمل محترم ويعمل رد فعل قوي ونجاح كبير.

9-ما هي أعمالك القادمة في السينما؟

عندي فيلم مع أحمد حاتم وكارمن بصيص ومريم الخشت ومراد مكرم وإخراج ماندو العدل وفيلم بإذن الله يكون محترم، إحنا لسه بنصور فيه وإنتاج أحمد السبكي بإذن الله يكون فيلم كويس جدًا وفيه فكرة جديدة ويكون له رد فعل كويس في السوق.