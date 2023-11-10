نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع تكشف عن رد فعلها حال تعرضها للتحرش: "هجيبه من شعره" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت النجمة حنان مطاوع، عن رد فعلها لو حدث وأن تعرضت للتحرش في الوقت الحالي في الشارع، وذلك خلال استضافتها في برنامج معكم، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.



رد فعل حنان مطاوع لو تعرضت للتحرش





وكشفت حنان مطاوع عن رد فعلها لو تعرضت للتحرش في الوقت الحالي في الشارع، حيث قالت: "هجيبه من شعره وهصرخ".



"صوت وصورة"

ويعرض حاليا لـ حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة وهو ومسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة حول جرائم السوشيال ميدياوكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة يأس شديدة، بالإضافة إلى مناقشة فكرة دخول الذكاء الاصطناعي في حياة البشر، وهو الخطرالأكبر الذى يسئ البعض استخدامه في عدة مجالات.





أبطال مسلسل "صوت وصورة"





مسلسل "صوت وصورة "مطاوع نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلاني، صدقي صخر،هاجر عفيفي، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري، وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة،وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.