نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع مطلوبة على جوجل لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة حنان مطاوع، محركات بحث جوجل فور ظهورها ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الاعلامية الكبيرة منى الشاذلي، وتحدثت حنان عن موقفها عن التحرش وسر كتابة وصيتها .



وقالت خلال الحلقة: "إذا تعرضت للتحرش سوف أقوم بالصراخ وفضح الشخص وضربه أمام الجميع ".

وأضافت في سياق آخر: "فترة مرضي كانت صعبة، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي انهار بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط".



ماالسر الذي تخبئه حنان مطاوع في وصيتها؟



وتابعت:" بالمناسبة كنت قد كتبت وصيتي منذ صغري، ولكن وصيتي الآن كلها عن أماليا ابنتي، فأنا متمسكة بالحياة بسبب أماليا".



ماذا حدث بالعملية الجراحية لحنان مطاوع؟

وأشارت:" تفاصيل يوم العملية كان صعبا عليا وعلى أسرتي وأصر أمير إنه يتواجد معي هو وأماليا، وكانت أمي مطمئنة جدا على غير عادتها وكأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على قلبها الطمأنينة".



تعرف على مواعيد مسلسل صوت وصورة



وعلى صعيد آخر، استطاع مسلسل صوت وصورة أن يحصل على اشادات واسعة من قبل الجمهور، ويستمر في الصدارة نظرا لما يحتويه من حقائق واقعية قد تحصل في المجتمع،



ويذكر أن يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it

أبطال مسلسل" صوت وصورة "

يذكر أن مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.



آخر أعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل وعود سخية، والذي حقق على نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه، وحاز على إعجاب الجماهير.

