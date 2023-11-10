عرض مسرحية "قوم يابا" في مدينة لشبونة البرتغالية تضامنًا مع غزة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض مسرحية "قوم يابا" في مدينة لشبونة البرتغالية تضامنًا مع غزة، وهي من تأليف الكاتب الفلسطيني سلمان ناطور وسينوغرافيا الإسباية أنا سندريرو ألفاريز وأداء وإخراج قاسم إسطنبولي مؤسّس المسرح الوطني اللبناني.

قصة المسرحية

تتناول المسرحية قصص حقيقية عاشها الشعب الفلسطيني من قبل عام 1948 ولغاية يومنا الحاضر من خلال علاقة أب بابنه الذي يسرد له حكايا الوطن واللجوء والمقاومة.

جوائز نالها مخرج “قوم يابا”



وقد عرضت المسرحية في العديد من الدول العربية وفي أوروبا وجنوب أمريكا، وحاز إسطنبولي من خلالها على جائزة أفضل ممثل في مهرجان «عشيّات طقوس» في الأردن عام 2013، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان المنصورة المسرحي عام 2023.