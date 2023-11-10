بعد تألقها في حفل روائع بليغ حمدي.. أنغام تتصدر محركات البحث جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة أنغام، محركات البحث جوجل، وذلك بعد مشاركتها الغنائية الرائعة في حفل "روائع بليغ حمدي" الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات "موسم الرياض" احتفالًا وتكريمًا لمسيرة الموسيقار الراحل بليغ حمدي الفنية.





كلمة أنغام عن بليغ حمدي





وألقت أنغام كلمة بمناسبة تكريم الموسيقار الكبير بليغ حمدي، قائلة: "بليغ حمدي شكل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة فيالتاريخ الموسيقي العربي.





أغاني غنتها أنغام في حفل روائع بليغ حمدي





وبدأت غنائها بأغنية الحب اللي كان للمطربة ميادة الحناوي وهي من كلمات وألحان الراحل بليغ حمدي.





وقامت بغناء أغنية "اه لو قابلتك" للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وسط تفاعل كبير من الجمهور.





النجوم المشاركين في حفل بليغ حمدي





وشارك بحفل "روائع بليغ حمدي" عدد من نجوم الطرب من مصر والوطن العربي وهم الفنان صابر الرباعي، الفنانة نانسي عجرم، الفنانماجد المهندس، الفنان طلال أسامة، الفنانة أصالة، والفنانة مي فاروق.

وتألق عدد من نجوم الحفل منهم الفنان صابر الرباعي الذي وقع اختياره على أغنية "موعود" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، وصعد "صابر" والأغنية كلمات محمد حمزة، ألحان بليغ حمدي.





و صعدت الفنانة أصالة على المسرح وبدأت أولي أغانيها بأغنية "زي العسل" للفنانة صباح كلمات محمد حمزة وألحان بليغ سط تفاعلالحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهاء "أصالة" من الغناء.





وشاركت الفنانة "مي فاروق" وقامت بتحية المايسترو، وليد فايد وفرقته الموسيقية وبدأت في غناء أغنية "ألف ليلة وليلة" غناء كوكب الشرق،أم كلثوم كلمات مرسي جميل عزيز، ألحان بليغ حمدي.





آخر أعمال أنغام





ويذكر ان آخر أعمال النجمة أنغام أغنية "سيبك انت" والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان وليد سعد، وتوزيع مادي وميكس وماستر أميرمحروس، وإخراج عادل جمال، وأغنية "نسينا نعيش" هي من كلمات جمال الخولى، وألحان سهم وتوزيع عمر صباغ، وميكس وماستر أميرمحروس، وإخراج عادل جمال.