نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة معالي زايد... تعرف على أبرز المحطات الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يمر سوي خمسة أيام عن ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة معالي زايد، فنذكر اليوم رحيلها،فهي الشخصية القوية والضعيفة، الطيبة والشريرة، فقد تميزت بالصدق والتنوع في الأدوار جعلتها مرتكزة في قلوب جمهورها،ونتذكر بهذا التقرير عن أعمالها الفنية



من هي معالي زايد؟

معالي زايد فنانة مصرية تنتمي لعائلة فنية فَوالدتها الممثلة آمال زايد وخالتها الممثلة جمالات زايد، وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للسينما.



تعرف على نقطة إنطلاق معالي زايد



بدأت تلفزيونيًا في دبي أثناء تصوير مسلسل الليلة الموعودة، حصلت عام 1987 على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم السادة الرجال من جمعية الفيلم.

معالي زايد تهوى فن رسم البورتريه، ولديها مزرعة خاصة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وتمكث بها في فترات عدم وجود أدوار. وقد تزوجت مرة واحدة ثم انفصلت.

تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ معالي زايد



فاستطاعت معالي زايد أن تحجز مقعد كبير في قلوب الجماهير من خلال تمكنها بالاداة، وتنوعها بالأعمال الفنية التي مازالت خالدة في قلوب جمهورها حتي الان، فتفوقت في السينما والدراما و المسرحيات وعملت مع كبار النجوم، فلا يمر أي عمل من أمامنا على الشاشة الا وتترك في قلوبنا الضحكة والتفاؤل والأمل من رغم مرورها بأزمات شخصية صعبة في حياتها.

ومن بين أبرز أعمالها

وضاع العمر يا ولدي.

عروسة وجوز عرسان.

ولا من شاف ولا من دري.

الحلال يكسب.

العربجي.

الشقة من حق الزوجة.

الأرملة والشيطان.

الفرن.

بيت القاضي.

استغاثة من العالم الآخر.

أنا اللي قتلت الحنش.

قضية عم أحمد.

لولاكي.

السكاكيني.

السادة الرجال.

الصرخة.

سيداتي آنساتي.

أبو الدهب.

البيضة والحجر.

الطعنة.

الزوجة تعرف أكثر.

الزمن الصعب

أسوار الحب، وغيرها من الأعمال



وفاة معالي زايد

رحلت الفنانة معالي زايد عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض السرطان.