نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد صباح....تعرف على عدد زيجاتها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

صباح تعتبر ذكرى ميلادها مناسبة مهمة تحتفى بها الجماهير ومحبيها حول العالم فهي فنانة لبنانية شهيرة وواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

ويبرز دوت الخليج الفني من خلال هذا التقرير عن عدد زيجات صباح

تزوجت صباح تسعة وهم:

نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات.

خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها.

أنور منسي عازف كمان مصري ووالد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات.

أحمد فراج مذيع مصري، وقضت معه ثلاث سنوات.

الفنان رشدي أباظة، وقضت معه خمسة أشهر.

الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد.

النائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين.

الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات.

الفنان فادي لبنان، وقضت معه سبع عشرة سنة.

وقد انتشرت شائعة بعد طلاقها من فادي لبنان أنها تريد الزواج بملك جمال لبنان عمر محيو وكان عمره 25 سنه، وتبين إنها كانت تساعده على الدخول إلى المعترك الفني واختلقت قصة الحب والزواج وحاولت مساعدته فنيًا.

مولد صباح

ولدت صباح في بلدة بيروت في لبنان في 10 نوفمبر 1927 تأثرت صباح بشكل كبير بالموسيقى والغناء منذ صغرها، بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث قدمت أولى أغانيها على المسرح اللبناني في سن السابعة عشرة، ومن هناك، انطلقت نجوميتها وأصبحت واحدة من ألمع النجمات في الوطن العربي.



وهي ترى أن أغلبية أزواجها كانوا يستغلون شهرتها وثروتها لمصالحهم، وهي تقول أنهم يسمونها مدام بنك لأنها تنفق المال من غير تفكير على من تحب، ومعروف عنها حبها للجمال وللأزياء وتقول أتمنى أنني إذا خسرت ثروتي لا أخسر جمالي وأناقتي.

وتم عمل مسلسل يحكي قصة حياتها اسمه الشحرورة عرض في رمضان عام 2011 وجسدت كارول سماحة دورها.



يذكر أن أصيبت ابنتها هويدا بأزمة صحية نتيجة إدمانها للمخدرات وذلك عام 2006، مما أجبرها على بيع بيتها والإقامة في الفندق وادخال ابنتها مصحة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وأفادت تقارير صحفية في مطلع سنة 2009 أن صحة هويدا بدأت تتحسن وبالتالي قررت إعادتها للعيش معها في لبنان.