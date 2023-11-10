نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أنغام تتألق ب " روائع بليغ حمدي " وتبدع بإحساس قوى فى "الحب اللي كان" و"اه لو قابلتك من زمان" و"انساك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت صوت مصر أنغام فى حفل روائع بليغ حمدى المقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض.

وحصدت أنغام وصلات التصفيق الحار وصيحات إعجاب الآلاف من جمهور الحفل من مختلف الجنسيات العربية حيث خطفت قلوبهم بصوتها واحساسها القوى ل ثلاث أغنيات للموسيقار الراحل هي "الحب اللي كان" لميادة الحناوى، "آه لو قابلتك من زمان" لوردة و"أنساك" لكوكب الشرق ام كلثوم.

كما قالت أنغام في كلمتها إن المشاركة في حفل روائع بليغ حمدي كان حلمًا وتحقق ووجهت الشكر لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل شيخ.

وقالت المطربة أنغام عن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، إنه هو من شكل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة في التاريخ الموسيقي.

وعبرت عن سعادتها بتواجد عازف البيانو العالمي رمزي ياسا إلى جانبها بالحفل، حيث استهلت فقرتها بحفل «روائع بليغ حمدي»، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بأغنية «آه لو قابلتك» للمطربة وردة الجزائرية.

ويشارك في الحفل كلا من أنغام، وماجد المهندس، وصابر الرباعي، ونانسي عجرم، وطلال سلامة، وأصالة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.