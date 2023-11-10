نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد عبد الرحمن الشرقاوي... تعرف على أبرز المحطات الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتزامن اليوم الجمعة ذكرى ميلاد واحد من أجمل ما انجبته مصر من حكمة وثقافة وأعماله المختلفة التي تركت أثرًا واسعًا في قلوب جمهوره.

ويبرز دوت الخليج الفني في ذكرى ميلاده تعرف على أبرز المحطات الفنية



مولد عبد الرحمن الشرقاوي



ولد عبد الرحمن الشرقاوي في 10 نوفمبر 1921م بقرية الدلاتون محافظة المنوفية شمال القاهرة، وبدأ رحلته العملية بالمحاماة ولكنه تركها لأنه أراد أن يصبح كاتبا فعمل في الصحافة في مجلة الطليعة في البداية ثم مجلة دوت الخليج وعمل بعد ثورة 23 يوليو في صحيفة الشعب ثم صحيفة الجمهورية، ثم شغل منصب رئيس تحرير روز اليوسف. عمل بعدها في جريدة الأهرام، كما تولى عدد من المناصب الأخرى منها سكرتير منظمة التضامن الآسيوي الأفريقي وأمانة المجلس الأعلى للفنون والآداب.





و يذكر أن عبدالرحمن الشرقاوي كان واحدًا من أعمدة الفن العربي، حيث قدم العديد من الأدوار المميزة والتي تركت بصمة قوية في قلوب الجماهيربدأ مشواره الفني في سن مبكرة، حيث شارك في المسرح والمسرحيات الصامتة قبل أن ينتقل إلى السينما. وقدم العديد من الأفلام التي أصبحت تُعتبر أعمالًا فنية كلاسيكية.

أبرز أعمال عبدالرحمن الشرقاوي في السينما

من أبرز أعمال عبدالرحمن الشرقاوي في السينما فيلم المواطن مصري الذي عُرض في عام 1948، والذي يعتبر من أهم الأفلام التي تناولت القضايا الاجتماعية والسياسية في مصر

كما قدم أيضًا أدوارًا مميزة في أفلام أخرى مثل المدرسة القديمةوالسلم والثعبان والزنبقة الحمراء، الأرض، وقلوب خالية، ثم الشوارع الخلفية، وأخيرا الفلاح، مسرحية الحسين ثائرًا، ومسرحية الحسين شهيدا ومأساة جميلة عن الجزائرية جميلة بوحيرد ومسرحية الفتى مهران، والنسر الأحمر، وغيرها.

بما تمتاز أعمال الشرقاوي

تمتاز أعمال الشرقاوي بأنها تجسدت فيها قدرته الفائقة على التحكم في العواطف وإيصال المشاعر إلى الجمهور كان يتميز بأداء قوي وعميق، وقدرة فائقة على تجسيد شخصيات مختلفة بمهارة واقعية.

عبدالرحمن الشرقاوي حاز على العديد من الجوائز والتكريمات على مر السنين، واعتبره الكثيرون أحد أعظم الممثلين في السينما المصرية والعربية. ترك إرثًا فنيًا لا يُنسى وأثرًا كبيرًا في المشهد الفني.

جوائز عبد الرحمن الشرقاوي

حصل عبد الرحمن الشرقاوي على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1974 والتي منحها له الرئيس السادات، كما منحه معها وسام الآداب والفنون من الطبقة الأولي.

أهم مؤلفات عبد الرحمن الشرقاوي

تميزت مؤلفات عبد الرحمن الجرأة والواقعية ومن أبرز المؤلفات، اعترافات عبد الرحمن الشرقاوي، مصطفى عبد الغني، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 1996 الشرقاوي متمردا، مصطفى عبد الغني، دار التعاون، القاهرة، 1987.