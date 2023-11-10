انت الأن تتابع خبر زهرة عرفات تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتفلت الممثلة البحرينية زهرة عرفات بعيد ميلادها الخامس والخمسين، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية.



وتزامن احتفال زهرة بعيد ميلادها مع مشاركتها بمسرحية "شيخ روحاني" التي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.



ووثقت زهرة مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام استعرضت خلاله جانبا من المسرحية، وكواليس شخصيتها، وعلقت: "دخلت اليوم عامي الـ 55 على المسرح بين جمهورنا السعودي الغالي.. شعور جميل أن أبدأ عامي معكم".



و"شيخ روحاني" عمل مسرحي من إخراج عبدالله البدر وتأليف أحمد العوضي.