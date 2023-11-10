نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاد ساموزين... تعرف على أبرز محطاته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان السوري ساموزين ، وبالتالي فإن ذكرى ميلاده تحتفل بها في هذا التاريخ من كل عام ويعتبر ساموزين واحدًا من أبرز النجوم في صناعة الموسيقى العربية، وقد حقق شهرة واسعة في الوطن العربي وحول العالم.



و يبرز دوت الخليج الفني في ذكرى ميلاده عن أبرز محطاته الفنية

من هو ساموزين؟



ولد الفنان المبدع ساموزين في الكويت وهو من عائلة سورية وبين الحين والآخر كانت تتنقل بين سوريا والبلدان الأوروبية الأخرى حتى أنهى مدرسته الثانوية بعد التخرج، سافر إلى لندن لدراسة هندسة الصوت وعمل مهندسا للصوت في لندن لعدة سنوات لكنه عاد في نهاية المطاف إلى الكويت وبدأ عمله الخاص في المعدات السمعية تحت اسم التغريد لأجهزة الصوت.



تعرف على أسمه الحقيقي

أسمه الحقيقي هو أسامة محمد زين الأبرص وكشف سامو أنّ النجم العالمي بروس ويليس Bruce Willis هو الذي قام بتغيير اسمه إلى سامو نظرًا لتشابه اسمه مع اسم أسامة بن لادن قائد تنظيم القاعدة فوافق سامو زين على تغيير اسمه وحذف اسم عائلته ليكون زين بدل الأبرص.

أهم البوماته الفنية

ميلي يا حلوة، أنا ليك، قربي ليا، معاك، عارف إيه، ليك لوحدك دايمًا، وغيرها من الالبومات.

و بجانب موهبته في الغناء، يتمتع سامو زين بشعبية كبيرة بين جمهوره بسبب شخصيته الجذابة وحضوره المميز على المسرح. وقد قدم العديد من الحفلات الناجحة في العديد من الدول العربية وخارجها.

ذكرى ميلاد سامو زين يحتفل بها الجمهور بشكل كبير و يعبر الجمهور عن حبهم وتقديرهم لهذا الفنان الموهوب من خلال مشاركة التهاني والتمنيات على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم الحفلات والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة.

في الختام، يعد سامو زين واحدًا من النجوم البارزين في الوطن العربي، وذكرى ميلاده وتعتبر فرصة للاحتفاء والإعتراف بمسيرته الفنية والإبداعات التي قدمها على مدار السنوات الماضية حتي الان.