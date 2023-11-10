في ذكرى ميلاده... تعرف على محطات مميزة في مشوار ممدوح عبد العليم

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنان ممدوح عبد العليم، ويعد ممدوح عبدالعليم من الفنانين متعديدين المواهب ومحبوبًا لدى الجماهيرمسيرته الفنية الطويلة والمليئة بالإبداع تعتبر إرثًا هامًا في تاريخ الفن المصري تظل ذكراه حاضرة في قلوب محبيه، وتستمر أعماله في إلهام وإمتاع الجمهور حول العالم.





ويبرز دوت الخليج الفني من خلال هذا التقرير عن ذكرى ميلاد ممدوح عبد العليم



من هو ممدوح عبد العليم؟



ولد الفنان ممدوح عبد العليم يوم 10 نوفمبر 1956، وحصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية.

نقطة إنطلاق ممدوح عبد العليم

بدأ رحلته الفنية وهو طفل في برامج الأطفال بالإذاعة والتلفزيون وتتلمذ على يد المخرجة إنعام محمد علي، ثمَّ على المخرج نور الدمرداش الذي قدمه وهو طفل صغير في مسلسل الجنة العذراء مع الفنانة القديرة كريمة مختار، حيث قدم أدوارًا متنوعة ومتميزة. كانت له موهبة فريدة في تجسيد الشخصيات وإبراز العواطف بطريقة مؤثرة، مما جعله يحظى بتقدير كبير من قبل الجمهور والنقاد على حد سواء.

ومن أبرز أعماله الفنية مسلسل أصيلة بطولة الفنانة كريمة مختار ثم توالت أعماله التلفازية، وفي عام 1983 بدأ التمثيل في السينما في فيلم العذراء والشعر الأبيض.

أهم التكريمات التي حصل عليها

تفوق الفنان ممدوح عبد العليم على نفسه واستطاع أن يحصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردي"، وعلى جائزة البطولة المطلقة في فيلم الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وغيرها من الجوائز المحلية والعربية.

أهم الأعمال التلفزيونية



حكايات مجنونة، الجنة العذراء، القاهرة والناس، ليلة القبض على فاطمة، ليالي الحلمية، خالتي صفية والدير، جمهورية زفتى، الضوء الشارد، وغيرها من المسلسلات، ومن الأفلام، العذراء والشعر الأبيض، قهوة المواردي، ملائكة الشوارع، الحرافيش، تحت التهديد، وداعا يا ولدي، وغيرهم.

وفاة ممدوح عبد العليم



رحل الفنان ممدوح عبد العليم من عالمنا يوم٥ يناير ٢٠١٦ مما ترك فراغًا كبيرًا في المشهد الفني المصري. ومع ذلك، تستمر أعماله الفنية في العيش في قلوب المعجبين، وتعتبر ذكراه محطة هامة للاحتفاء بإرثه الفني العظيم.