نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنانة هاجر أحمد على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة هاجر أحمد من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العلامي الشهيره إنستجرام صوره لها في أحدث ظهور وظهرت هاجر أحمد بإطلالة جذابه أبهرت متابعيها ومعجبيها.

ويذكر أن روجت الفنانة هاجر أحمد لـ فيلمها الجديد “بلوموندو” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وشاركت هاجر أحمد البوستر الرسمي للفيلم، وكتبت قريبًا بلوموندو بدور العرض المصرية والسعودية.

و يذكر أن أعلنت الفنانة هاجر أحمد، عن إنجابها مولودتها الأولى، وأطلقت عليها اسم "إيزابيلا"، ونشرت صورة ليد مولودتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "فاللهم انبتها نباتًا حسنا واجعلها من عبادك الصالحين.

من هي هاجر أحمد

و هي ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية حيث قدمت العديد من المسرحيات علي خشبة المسرح وأشهرها مسرحية (كاسك ياوطن) ثم شاركت في مسلسل (ألف سلامة) عام 2013 وكان هذا أول أعمالها ثم شاركت في مسلسل (كيد الحموات) و بدأت مشوارها الفني في عام 2013، بمسلسل ألف سلامة.