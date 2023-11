بهذة الطريقة.. لاميتا فرنجية تخطف الانظار بإطلالة رياضيّة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت النجمة اللبنانية لاميتا فرنجية بإطلالة صيفية جذابة خطفت بها أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت الفنانة لاميتا فرنجية صور لها من خلال حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير إنستجرام.

و علقت قائلة:- high end quality to make your work out better and able to draw ur body

آخر أعمال لاميتا فرنجية

ويذكر ان اخر ظهور لـ لاميتا فرنجيه هي إطلالتها مرتدي سوت قصير باللون الأصفر دون أكمام، مصمم من قماش لامع بشراشيب وأعتمدت في تسريحة شعرها على أن تركت شعرها منسدلًا وأرتدت نقاب باللون الذهبي كاكسسوار على وجهها ومكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها من ألوان النود، واختارت بعض الوضعيات لإلتقاط الصور.

ومن ناحية اخري، أخر اعمال لامتيا هو فيلم "عمر وسلمى 3" بجانب الفنان تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى، كما شاركت في مسلسل "بنت من دار السلام" والذى تدور أحداثه حول فتاة تُدعى منال تعيش في دار السلام تبحث للحصول على عمل من خلال توفير المال لها وتقوم صديقة لها بتوفير عمل في منزل رجل كبير في السن ويحاول الاعتداء عليها وتتزوج، وتكتشف أنه مريض نفسي، ولا تريد العيش معه، وهو من إﺧﺮاﺝ طوني نبيه، ومساعد المخرج سارة الطوخي، وﺗﺄﻟﻴﻒ، طوني نبيه، وبطولة راندا البحيري، ورحاب الجمل، إيريني فهمي، ماهر عصام، نهى الليثي، وروان الفؤاد.

من هي لاميتا فرنجية؟

لاميتا هي في الأصل عارضة أزياء ومذيعة، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، ومثلت عدة أدوار فى مصر منها مسلسل عصر الحريم، شاركت الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة، والفنان محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل «مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة» عام 2011 وكان دور تلميذته صوفي التي التقى بها في فرنسا، تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.