في ذكرى ميلاد هدى رمزي... تعرف على مشوارها الفني

القاهرة - محمد ابراهيم - في ذكرى ميلادها... تعرف على علاقة هدى رمزي والشيخ الشعراوي

يتزامن اليوم الجمعة ذكرى ميلاد الفنانة المعتزلة هدى رمزي، التي تعتبر من أجمل جميلات جيلها، فهي المرأة الرشيقة، وذات العيون الملونة، التي تلفت قلوب وعيون المحبين، فهي الشخصية الرومانسية والقوية.



يبرز دوت الخليج الفني مقطتفات عن حياتها في ذكرى ميلادها

من هي هدى رمزي؟



هي ابنة المخرج حسن رمزي وأخوها المنتج السينمائي محمد رمزي، درست في كلية الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون. اعتزلت السينما بعد أن ارتدت الحجاب، لكنها لم تبتعد عن الوسط الفني.

عدد زيجاتها

تزوجت هدى رمزي في بداية حياتها ممثلًا اسمه خالد، ثم تزوجت من رجل الأعمال طه غانم الذي انفصل عنها بعد مشاكل طويلة ولها منه ابن واحد هو محمد، ثم تزوجت من محام اسمه سمير عيسى، وتزوجت من رجل الأعمال الهارب مصطفى البليدي الذي طلقها ثلاث مرات خلال عام واحد عاشته معه، شريف عبد المنعم لاعب كرة القدم في النادي الأهلي، ولكنها طلقته.

أهم مسلسلاتها الفنية

نجحت الفنانة هدى رمزي ان تخلق فن راقي يلازم مشوار حياتها، فأخذت خط مختلف عن جيلها وتسابقت الأعمال عليها، واصبحت من كبار النجوم والكواكب في الوسط الفني، وكانت من أبرز اعمالها الزوجة تعرف أكثر، أحلام الفتى الطائر، الحب وأشياء أخرى

بنت الايام، السمان والخريف، وغيرهم



من الأفلام الخاصه بيها



حنفي الأبهة مع عادل إمام وفاروق الفيشاوي، العبقري والحب، المليونيرة الحافية، مع صلاح ذو الفقار وهالة فؤاد، اغتصاب مع فاروق الفيشاوي ونجاح الموجي، امرأتان، الرداء الأبيض.



هدى رمزي تكشف عن سر علاقتها بالشعراوي



قالت هدى رمزي خلال تصريحات تلفزيونية:

أنا متحجبتش احتشمت فقط وكانت الطرحة من باب الاحتشام وتلت تربع شعري كان باين فيها، وبعدها شلتها خالص، وعن معرفتها بالشيخ الشعرواي وأنباء أنه كان سبب في ابتعادها عن التمثيل، فقالت: عمري ما قابلت الشيخ الشعراوي وماليش علاقة ب الشيوخ.