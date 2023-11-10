نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية هيدي كرم بمسلسل "الوصفة السحرية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق الفنانة هيدي كرم بفارغ الصبر الانتهاء من أحدث أعمالها الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "الوصفة السحرية "فلا يفوتك معرفة شخصية هيدي كرم في الوصفة السحرية.

وتجسد الفنانة هيدى كرم شخصية "أميرة" وهى سيدة تعمل فى بنك ضمن أحداث مسلسل "الوصفة السحرية".



تعرف على موعد مسلسل الوصفة السحرية

ومن المقرر يتم عرض المسلسل خلال شهر ديسمبر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال عمل" الوصفة السحرية"

ويشارك في المسلسل مجموعة من النجوم أبرزها شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، كارولين عزمى، محمد أبو داود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

هيدي كرم تخوض وبينا ميعاد الجزء الثاني

وعلى صعيد آخر، تتألق هيدي كرم في مسلسل وبينا ميعاد والعمل بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.

آخر أعمال هيدي كرم

والجدير بالذكر آخر أعمال هيدى كرم مسلسل الاختيار الجزء الثالث، والذي حاز على إعجاب الجماهير وتصدر الترند فور نزوله.



أبطال الاختيار الجزء الثالث



ويضم المسلسل مجموعة لامعة من النجوم أبرزهم أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي،محمد العمروسي، صبري فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصي، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.