التعليق الأول لحورية فرغلي بعد إجرائها عملية جراحية في أنفها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي محركات بحث جوجل فور ظهورها الأول بعد اجرائها بعملية جراحية في أنفها فيما وصفتها بالرحلة الصعبة، مما دفع عدد كبير من مشاركة صورة حورية فرغلي عبر حساباتهم الرسمية والمطالبة بالدعاء لها، والمطالبة بالشفاء العاجل ولم يقتصر على محبيها بل علق عدد كبير من النجوم لمساندتها في محنتها،

ومن جانبه تركت الفنانة حورية فرغلي رسالة لجمهورها مليئة بالحزن والأسى من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت حورية بتعليق قالت فيه: هكذا أنا أصبر في أشد أوجاعي أصمت وفي داخلي الف وجع".



وأضافت:" لا أشكو لأحد الكتمان هو رفيقي للا بد يارب ما يكتب لحد الوجع يارب آخر عمليه اللهم لك الحمد اصعب وجع إنك تكون لوحدك في الوجع".

حورية فرغلي تساند القضية الفلسطينية

وعلاوة على ذلك، تستمر الفنانة حورية فرغلي القضية الفلسطينية تجاه ما يفعله الكيان الصهيوني المحتل أراضيهم، وعادة ما تشارك بصور من الأخبار التي تخص الشعب الفلسطيني، لدعمهم من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ما علاقة ديجافو بحورية فرغلي؟



وكانت قد أعلنت حورية فرغلي على تعاقدها بفيلم سينمائي جديد يدعي “ديجافو”، من خلال فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وقالت حورية فرغلي: وحشتوني بقالى يومين مشفتكوش.. أنا طالعة انهاردة أقولكوا أحلى خبر بقالى كتير منبسطش زى انهاردة، أنا لسة ماضية فيلم اسمه ديجافو مع المخرج عيد العربي والمنتج أيمن فهمي.

وتابعت:" يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي هدخل دلوقتي سينما، بس أنا كان معروض عليا أعمال سينمائية كتير ولكن مفيهاش جديد، وأنا قدمت أدوار كتير لكن معملتش الدور دا قبل كدة".

واختتمت:" دوري فى فيلم ديجافو سيكون مختلف ومن أصعب الأدوار التى ستقدمها".



آخر أعمال حورية فرغلي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل الايام، التي تصدر الترند فور عرضه على الشاشة.