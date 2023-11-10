نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد... التعليق الأول لـ "يسرا" بعد اعتذار جمال العدل لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة يسرا والمنتج جمال العدل تريند السويشيال ميديا، فور ظهور الاخير في إحدى البرامج التلفزيونية وتوجيه رسالة اعتذار من الفنانة يسرا وجاء نص الرسالة: “لو زعلت حد أحب جدا اعتذر له والوحيدة التي زعلتها بشكل غير مقصود، ”هات يسرا على جنب ومصر كلها على جنب"، وقلت في حوار أن مسلسلها لم يعجبني وأدبا مني هو مسلسل للعدل جروب.



و تابع أنا المسئول عن المسلسل أكثر من يسرا وهي نفسها لم تكن مسئولة عن الأشياء التي لم تعجبه في المسلسل، يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب



وأضاف:" يسرا أهم شخص في تاريخ العدل جروب والعلاقة الإنسانية أهم بكثير من الشغل وكل الناس تزعل إلا يسرا".



تعليق يسرا على تصريحات العدل



ومن جانبه، قطعت الفنانة يسرا الشك من اليقين، وأوضحت أنه لا يوجد خلافات بينهم، حيث شاركت اعتذار جمال العدل عبر الستوري الخاص بها بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات القصير“ إنستجرام ”، وارفقت بتعليق قالت فيه: ربنا يديم المحبة بينا.

هكذا داعمت يسرا القضية الفلسطينية

تستمر الفنانة يسرا في المناضلة والمساندة للشعب الفلسطيني من خلال النشر الدائم للصور التي تعبر عن معاناتهم الذي يعيشونها واستمرار نضالهم ضد الكيان الصهيوني المغتصب لأراضيهم، ومن المعروف أن يسرا قامت بتغير بروفايلها إلى وضع صورتها برفقة كلمة فلسطين من خلال حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



آخر أعمال يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل ١٠٠٠ حمد الله ع السلامة تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، بطولة النجمة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي، وحاز المسلسل على اعجاب الجمهور.

