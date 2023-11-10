نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره... فما مضمونها؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتبر الفنان تامر حسني من الفنانين المقربين لدى جمهورهم، فهو يكون شديد الحرص على التوجيه والإرشاد وتناول المعلومات بشكل مبسط لجمهوره، فيعتبره البعض مفتاح الأمل والطموح لديهم، ولم يمر حدث الا وكان تامر داعما لها من الناحية الفنية والإنسانية، ويستمر تامر في إعطاء الفرحة والصبر لدى الشعب الفلسطيني لمواجهة البلاء الذين يتعرضون اليه على يد العدو الصهيوني الغشيم.

وبمناسبة يوم الجمعة طالب تامر جمهوره بالدعاء لأهل غزة من خلال مشاركة الستوري الخاص به بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه:" جمعة مباركة وساعة استجابة باذن الله ندعي فيها لأهلينا في غزة".

تامر حسني يساند القضية الفلسطينية بهذه الطريقة



وعلى صعيد آخر، أعرب تامر عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني والأحداث المؤلمة التي يمرون بها في غزة كما كشف تأثره وتأثر العديد من الأشخاص بالاكتئاب، وأشار إلى حالة تسمى "طنين الأذن" وكيفية معالجتها.

و قام تامر حسني بمشاركة فيديو على حسابه في إنستجرام يوضح طريقة علاج "طنين الأذن "وأكد أن الاكتئاب يمكن أن يؤدي إلى حدوث هذه الحالة، وأن الشخص المصاب يسمع طنينًا أو صفيرًا في أذنه لفترة طويلة من الزمن دون أن يتلاشى. وأشار إلى أن هناك أشخاص يعانون من هذه الحالة منذ سنوات ويعيشون معها.

وأضاف تامر حسني أن الفيديو قد يساعد في علاج العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة، وطلب من متابعيه مشاركته لتعم الفائدة. كما طلب من الناس أن يرسلوا الفيديو لأحبائهم، لأنه قد يكون لديهم من يعاني من هذه الحالة دون علمه. وأعرب عن أمله في أن يكون الفيديو مفيدًا للجميع، وخاصة لأهل غزة، وأن يكون له تأثير في علاج هذه الحالة.

وشدد تامر حسني على أن الطريقة التي يشرحها في الفيديو هي طريقة سهلة ويمكن أن يتم تطبيقها مرة واحدة أو تكرارها حتى 8 مرات إذا كانت هناك تحسنات. وفي حال عدم استجابة الجسم لهذه الطريقة، أوصى بتناول بعض المكملات الغذائية مثل الزنك والميلغا، مع العلم أن الأمر يتطلب الرجوع إلى الطبيب للحصول على توجيهات ونصائح طبية.

وختم تامر حسني منشوره بالدعاء لشفاء الجميع وحفظ غزة وأهلها، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الطريقة العلاجية مفيدة وتحقق نتائج إيجابية للجميع.

آخر أعمال تامر حسني

والجدير الذكر آخر أعمال الفنان تامر حسني أغنية حوا، والتي تصدرت الترند فور نزولها، وحازت على إعجاب الجمهور.