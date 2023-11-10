أسما شريف منير تترك رسالة مؤثرة لجمهورها عبر الإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الإعلامية أسما شريف منير على توجيه رسالة خاصة لـ جمهورها عبر الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت أسما شريف منير بتعليق قالت فيه:"الحمدلله الف مرة علي كل يوم يأتي ونحن بكامل عافيتنا".



وفي نفس السياق كشفت الإعلامية أسما شريف منير عن موقف أثر في حياتها من خلال الستوري الخاص بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام”، وأرفقت بتعليق قالت فبه: "كل يوم أربع كنت بسهر مع صحابي، وكل مرة حتى لو بنبسط يوميها، تاني يوم بيكون يوم وحش أوي وكل مرة أقول مش هروح وبضعف وبروح".

أسما شريف منير تدخل في حالة اكتئاب



وأوضحت: "بقالي 12 يوم مرحتش، وده بدأ بإني حاسة إني عمري ما هعرف أرقص وأهيص في الوقت الصعب ده، وبعدين بقى إحساس ليه علاقة بيا أنا واختياراتي، والنهارده رحت مسجد صالح الجعفري صليت ورحت بعديها مقام الإمام الحسين صليت العشاء، وكان إحساس في منتهى الهدوء والسكينة وقلبي كان مطمن وسعيد".



و تابعت التوازن مهم في كل حاجة، وانا اتلهيت جدا، فمبسوطة إني كل شويه بفوق وبصلح واحدة واحدة"



وأكدت: "وأنا راجعة البیت عديت من أمام المكان اللي كنت بسهر فيه، قعدت أسبح لحد ما روحت وحسيت كأني طلعت الأولى على المدرسة، إحساس کده مليان قوة وانتصار على الشيطان وعلى نفسي، وده مش عشان أنا ضد السهر، خالص، بس أنا ضد إن يبقي دا محور حياتي ويوم ثابت کده، التوازن مهم في كل حاجة، وانا اتلهيت جدا، فمبسوطة إني كل شويه بفوق وبصلح واحدة واحدة".

واختتمت: "أنا بقول الكلام ده لأن في ناس مثلي محتاجين يعرفوا إنهم مش لوحدهم وإن هييجي عليك وقت تحس إنك محتاج تفوق وساعتها حقيقي هتكون سعيد بجد مش من برا بس ولا في السهرة بس، السعادة هتملا قلبك كله.. ربنا يهدينا كلنا يا رب.. يلا قوموا نصلي دوت الخليج حاضر".

