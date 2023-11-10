انت الان تتابع خبر نقل عادل إمام للعناية المركزة يهز الوسط الفني وبيان مفاجئ من ليلى علوي بشأن حالته الصحية!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - من مهرجان الشارقة السينمائي، كشفت النجمة المصرية ليلى علوي عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام، بعد شائعات تم ترديدها مؤخرا عن تدهور صحة الزعيم.

جاء ذلك في محاولة لتهدئة مشاعر جمهوره ومحبيه بعد انتشار الشائعات المستمرة حول تدهور حالته الصحية ونقله للعناية.

أثناء لقاء تلفزيوني على هامش مشاركتها في مهرجان الشارقة السينمائي، أكدت ليلى علوي أنها على تواصل دائم مع رامي، ابن الفنان عادل إمام، للتأكد من حالته الصحية.

وفيما يتعلق بانتشار الشائعات المتكررة حوله خلال الفترة الأخيرة، قالت: "أنا أحاول قدر الإمكان الاطمئنان عليه من خلال أصدقائه ومن خلال يسرا لأنها قريبة منه"، وأكدت أن هذه الشائعات التي تثير قلق الفنانين ليست سوى أقاويل لا ينبغي الاعتماد عليها.

وعلى الرغم من استمرار الشائعات بشكل متواتر بشأن حالة الفنان عادل إمام، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن عائلته تخرج بيانات بشكل دوري لتنفي تلك الأخبار.

مؤخرًا، قام المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، بالتعليق على هذه الأخبار، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا يتعاملون مع تلك الشائعات بشكل اعتيادي، قائلاً إن لكل مرحلة عمرية خاصة بها شائعات معينة.

وأضاف رامي إمام في مشاركته في برنامج "الحكاية" على قناة MBC، أن انتشار الشائعات هو أمر طبيعي، وهي تنتقل بين الناس بين الحين والآخر، ونفى بشدة جميع ما يتردد وأكد أن والده بصحة جيدة.

يجدر بالذكر أنه مضت 3 سنوات على آخر ظهور فني للزعيم عادل إمام في مسلسل "فالنتينو".