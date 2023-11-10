نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور لميرنا نور الدين عبر الإنستجرام وهذه محتوى رسالتها الغامضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر الفنانة ميرنا نور الدين بالظهور الدائم بشكل يلفت أنظار وقلوب محبيها، وتعتمد ميرنا على نشر التفاؤل والبهجة من خلال ترك رسائل لجمهورها عبر الاستوريهات الخاصة بها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ومن أبرز الرسائل:"ستأتي بعد زحام البلاء أفراح، ألم يقل الله وبشر الصابرين".

ميرنا نور الدين تسرق الاضواء عبر الميديا



تحرص ميرنا الظهور بشكل متجدد يناسب جميع المستويات يأما الارتداء بملابس رياضية أو الاعتماد على الاطلالات الشبابية البسيطة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وملفت والتساؤل الدائم من الفتيات عن سر رشاقة ميرنا نور الدين.

آخر أعمال ميرنا نور الدين



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

تعرف على أحداث فيلم بعد الشر

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات، وقد حقق الفيلم على إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر السينما.

