نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن وليد سامي يكشف لـ دوت الخليج الفني كواليس فيلمه الجديد "ميناتل" مع الفنانة إلهام عبد البديع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الملحن وليد سامي عن تفاصيل دخوله عالم التمثيل بمسلسل وفيلم هما “ خبط لزق” و" ميناتل" مع زوجته الفنانة إلهام عبد البديع.

وقال الملحن وليد سامي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' أشارك في مسلسل بعنوان “ خبط لزق ” مع الفنانة هالة فاخر حيث أقوم بدور نصاب ويشارك مجموعة من النجوم أبرزهم:' حسام داغر ومدحت تيخه، إلهام عبد البديع.

وتابع:' أحضر لفيلم سينما تحت عنوان “ ميناتل” مع الفنانة علا رامي ومدحت نسخه ومحمد أبو داوود وإلهام عبد البديع.

ترويج للفيلم

رفع الملحن وليد سامي مستوى الحماس لجمهوره من خلال دخوله لأول مرة عالم السينما من خلال فيلم " ميناتل"، ويشارك فيه مع زوجته الفنانة إلهام عبد البديع، في أول تجربة تجمعهما.

وشارك وليد سامي بوستر الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور ومقاطع الفيديوهات الشهير "انستجرام"، وظهر وليد متصدرا البوستر بجانب زوجته إلهام عبد البديع، وأرفق بتعليق قال فيه:" الحمد لله، قريبًا أول فيلم سينما ليا مع الفنانة الكبيرة إلهام عبد البديع وإخراج أحمد صلاح الكيلاني".

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات، أجمل ثنائي في الكون، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، بالتوفيق والنجاح الدائم، الف مليوون مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إلهام عبد البديع

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة إلهام عبد البديع، مسلسل أسيل، والذي نال على إعجاب الجمهور، وتصدر التريند فور نزولها.

أبطال مسلسل أسيل



والمسلسل من بطولة ثراء جبيل، باسل الزارو وبدرية طلبة وسلوى محمد علي وأحمد سلطان وملك بدوي وعدد كبير من الفنانين، وأشرف على الديكور إسلام أبو الدهب ومن تأليف محمد جلال وإخراج معتز حسام ومن إنتاج ايمالاين،

والعمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالرومانسية ويتناول موضوعات متعلقة بالسوشيال ميديا في إطار تشويقي وأحداث مثيرة.