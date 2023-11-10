خلعته فوراً لهذا السبب.. غادة عادل فضحت طليقها مجدي الهواري أمام أهله وكشفت سره للعلن

انت الان تتابع خبر خلعته فوراً لهذا السبب.. غادة عادل فضحت طليقها مجدي الهواري أمام أهله وكشفت سره للعلنوالان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت في الساعات الأخيرة، بعض الشائعات حول خطوبة الفنانة غادة عادل، وذلك بعد أيام قليلة من زواج طليقها المخرج مجدي الهواري، من مصمم الأزياء دنيا عبد المعبود، حيث تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، نبأ خطوبة غادة عادل لكن حتى الآن لم يتم الإعلان على هذا الأمر بشكل رسمي.

وجاء ذلك، بعد أن تداولت صورة لـ غادة عادل في أثناء حضورها في إحدى الحفلات، وهي ترتدي خاتمًا خطوبة، وظهرت في الصورة رفقة الفنان الشهير شريف رمزي، فرجع البعض ارتباطهما، بعد انتشار هذه الصورة بكثرة في الساعات الأخيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقيقة خطوبة غادة عادل للفنان شريف رمزي، هو أمر عار تمامًا من الصحة، حيث تعود هذه الصورة إلى سنة 2020، في أثناء لقائهم في إحدى السهرات، حيث نشر الفنان شريف رمزي الصورة، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، وعلق عليها قائلًا: أنه لمن دواعي سروري دائمًا، أن ألتقي بـ صديقتي العزيزة وحبيبتي غادة عادل.

وحول أسباب الانفصال، قالت غادة عادل: "مرينا بمشاكل زوجية كتيرة، توصلت إلى قناعة أنا ومجدي، إننا بقينا نعمل أشياء أفضل لأبنائنا، وحاليًا إحنا أصحاب. أنا متأكدة إن مجدي بيخاف عليا، وانفصالي عنه لا يعني أنه سيئ أو أنا سيئة، هو مبسوط أكتر دلوقتي، وأنا مبسوطة أكتر".

وأكملت حديثها: "مجدي شخصية تعلمت منها الكثير وحصل على النصيب الأكبر من حياتي، ولما بدأت أعترض بدأت المشاكل. كنت شايفة إني مش عارفة أكون حرة أو أختار بنفسي، من أهم المشاكل بيني وبين مجدي إني كنت حاسة إني منساقة"

وفي سياق آخر، سبق واحتفل المخرج مجدي الهواري، طليق غادة عادل بـ زواجه، من مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل وقتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثه الدائم عن حبه لـ طليقته غادة عادل، حيث كان يضع الأخير شرطًا لزواجه الثاني، فقال في إحدى اللقاءات التلفزيونية، إنه لن يرتبط بسيدة آخرى بعد غادة، إلا إذا تقبلت فكرة حبه الدائم لـ غادة عادل.