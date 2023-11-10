انت الان تتابع خبر صورة نادرة من حفل زفاف منى زكي بجانب والدها الذي مات بين يديها وكاد أن يفسد زواجها من أحمد حلمي لهذا السبب! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت حسابات فنية الجمهور بعدما نشروا صورة نادرة من حفل زفاف الفنان أحمد حلمي ومنى زكي بجانب والدها التي كشفت سابقا أنه مات بين يديها.

منى زكي أكدت أن الصورة تعود لما قبل أكثر من 21 عام، وتحدثت عن تفاصيل حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدها وزوجها.وتحدثت منى زكي عن علاقتها بوالدها وبكت اثناء حديثها قائلة: “بابا كنت بحبه أوي وكنت قريبة منه بشكل مش عادي.. قدم استقالته وبقى عايش لبنتي لغاية لما اتوفى”.

وأضافت منى زكي يوم وفاة والدها : عاد إلى المنزل وجلس على الكرسي وبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وكان مبستماً نطق الشهادة بعد أن أوصاني ببعض الأمور.

كما كشفت منى زكي سرا عن زواجها من الفنان أحمد حلمي، حيث أكدت أن والدها كاد أن يفسد زواجهما في اللحظات الأخيرة.

الفنانة المصرية قالت إن والدها كان مرتبط بها بشدة، حتى أنه كان يحبها أكثر من أخويها، لذا فقد كان مترددا في تزويجها، وقبل عقد قرانها إلى أحمد حلمي عبر عن رغبته في عدم إتمام هذه الزيجة.

منى كشفت أيضا، أن والدها كان حزين جدا في حفل زفافها، خاصة عندما كان يسير بها ليسلمها لعريسها، حتى أن خالتها ظلت تردد جملة على مسامعه: “لما توصل يا علي لأحمد اديله منى عادي”، وذلك حتى لا يتراجع.

وأكدت أنها تتوقع أن يفعل زوجها مع ابنتهما “لي لي” نفس ما فعله والدها معها، لافتة إلى إن لي لي لديها زملاء أولاد في المدرسة، وعندم حضر أحد زملائها لزيارتها في المنزل، ظل حلمي جالسا بجوارهما، وكان يسير خلفهما في كل مكان يذهبان إليه.