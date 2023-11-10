انت الأن تتابع خبر خسرت الكثير من وزنها.. ظهور مفزع لـ دينا فؤاد جعل الجمهور في صدمة وذهول! – والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الفنانة دينا فؤاد جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات”إنستجرام”.

حيث ظهرت دينا فؤاد، في الصورة بإطلالة رياضية ونحافة مفرطة أصابت الجمهور بالصدمة والذهول بعد ان خسرت الكثير من وزنها منذ اخر عمل لها الذي ظهرت فيه قبل اكثر من عامين.الجدير بالذكر أن اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، هو مسلسل “اللى مالوش كبير” الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز.