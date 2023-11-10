انت الأن تتابع خبر جمال العدل يكشف أسباب خلافه مع هنيدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف المنتج المصري جمال العدل، عن أسباب خلافه مع الفنان محمد هنيدي، وعن علاقته مع الفنانين بشكل عام.



وأوضح العدل، خلال استضافته في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، أن خلافه مع هنيدي يعود إلى تخلي الأخير عن شركة "العدل جروب" واللجوء لشركة إنتاج أخرى من أجل تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أرض النفاق".



وأشار العدل أن من حق هنيدي قانونيًا العمل مع شركة إنتاج أخرى لتصوير المسلسل، لكن هناك حقوقا مادية وأدبية خاصة بشركة "العدل جروب".



وقال: "هنيدي بيعمل الجزء الثاني من أرض النفاق من غيري، قانونًا حقه، لكن في حق أدبي وحق مادي، والحق الأدبي بتاعنا احنا، هنيدي صاحبي وعشرة عمر، واللي غايظني إنه دلوقتي كبر وبقى راجل نجم ومهم وعيب يعمل كده".



وشدد العدل على أن أكثر ما أزعجه بتصرف هنيدي أن الأخير رفض الرد على رسائله، التي تساءل فيها عن حقيقة مشاركته شركة منتجة أخرى، رغم أنهما كانا قد اتفقا على تصوير العمل معًا.



وقال: "اللي غايظني أكثر إنه نزل صورة فبعتهاله على واتساب قلتله إيه ده لأننا كنا بنتكلم أنا وهو إننا هنعمله مردش عليا لغاية دلوقتي، ضايقني أكثر مش لطيفة أبدًا ورأيي إنه مش هينجح".