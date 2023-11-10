انت الأن تتابع خبر ما قصة الأغنية السويدية التي أصبحت ترند والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت أغنية سويدية عن فلسطين، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية .



وحملت الأغنية اسم "تحيا فلسطين"، وتحوي كلمات رنانة وحماسية مع لحن مارشالي مثير، ما جعلها تنتشر بسرعة في نفوس الغربيين وتوحد تضامنهم مع فلسطين في مسيرات حاشدة جابت شوارع لندن وستوكهولم ونيويورك خلال الأيام الماضية.



هذه أغنية التي تحمل اسم "تحيا فلسطين" (Leve Palestina)، عادت مجددًا لتنتشر وتظهر للوجهة شرقا وغربا وتحديدًا بتقنية الذكاء الاصطناعي، وظن البعض أنها أغنية حديثة ولكنها تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث مر عليها أكثر من 45 عامًا منذ طرحها.



ولكنها عادت بعد أن ردّدها آلاف من المتظاهرين، حيث خرجت كلماتها مرة أخرى إلى النور تنديدًا بالحرب الإسرائيلية التي اندلعت على قطاع غزة مؤخرا.



وتحولت أغنية "تحيا فلسطين"، إلى أيقونة لدعم غزة، ولاقت إعجابًا ورواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وقام البعض باستخدامها على صور ولقطات للشعب الفلسطيني من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي، ومنها لقطات تواجدهم في أرضهم وابتسامة بريئة وكأنهم تحرروا، رغم هدم ودمار الأرض بأكملها، من قبل هجمات وضربات الاحتلال.



وحظي أحد مقاطع تلك الأغنية على منصة "تيك توك" بنحو مليوني مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط، وأُرفق هذا المقطع بترجمة عربية للأغنية الأصلية.



وتقول كلمات الأغنية: "تحيا تحيا تحيا فلسطين.. تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية.. نحن زرعنا الأرض.. ونحن حصدنا القمح.. ونحن قطفنا الليمون.. وعصرنا الزيتون.. وكل العالم يعرف أرضنا، تحيا تحيا تحيا فلسطين".



وتضيف: "تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية.. ونحن رمينا الحجارة على الجنود والشرطة.. ونحن أطلقنا الصواريخ على أعدائنا.. وكل العالم يعرف عن كفاحنا".



وتتابع: "تحيا تحيا تحيا فلسطين، تحيا فلسطين وتسقط الصهيونية.. سوف نحرر أرضنا من الإمبريالية .. وسوف نعمر بلادنا نحو الاشتراكية.. العالم بأجمعه سيشهد ذلك " .