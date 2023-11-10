لافينيا نادر: شاركت في "صوت وصورة" بفضل حنان مطاوع.. وعمرو سلامة أعاد اكتشافي في "شماريخ" (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الطفلة لافينيا نادر عن سعادتها الكبيرة بردود أفعال الجمهور التي تلقتها على دورها في مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليًا عبر قناة DMC، ومنصة Watch it، مؤكدة على أنهم أعجبوا بأداءها، وتمنوا لها التوفيق في أعمالها المقبلة، وأنهم يتوقعون لها أن تصبح مثل كبار النجوم.

لافينيا نادر: حنان مطاوع فنانة متميزة.. كواليس “صوت وصورة” سادتها حالة من الحب



وقالت لافينيا نادر في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني "، أنها تحمست للمشاركة في مسلسل "صوت وصورة"، بعدما علمت أن حنان مطاوع هي التي رشحتها، لافتة إلى أنها من النجمات التي تحب متابعة أعمالهم؛ لأنها فنانة متميزة فضلًا عن امتلاكها كل المقومات الفنية التي جعلتها في صدارة الدراما المصرية، وأن أجواء التصوير بينهما سادتها حالة من الحب، وأنها كانت تتعامل معها وكأنها إبنتها بالفعل.

لافينيا نادر تكشف عن أصعب مشاهدها في “صوت وصورة”

وأوضحت أن أصعب مشاهدها، عندما أخبرت والدتها في العمل "رضوى" حنان مطاوع، برغبتها في عدم الذهاب للمدرسة، بسبب "التنمر" عليها من أصدقائها والحديث بكلام سيئ عنها.

لافينيا نادر: شخصيتي مختلفة عن “دُنيا”.. وأنا لست مهووسة بالتيك توك

وأكدت على أن شخصيتها مختلفة تمامًا عن "دُنيا"، فهي ليست مهووسة بالتيك توك مثلها، لكنها تحب نشر فيديوهات عليه لإفراغ الطاقة التمثيلية التي بداخلها، بالإضافة إلى أنها إذا اعترضت والدتها على شئ معين، تحاول إقناعها بوجهة نظرها.

وتابعت:" أغلب الأوقات أحاول إقناع والدتي بوجهة نظري، وأحيانًا أفشل في ذلك، فعلى سبيل المثال أنا أعشق الكلاب، وبالفعل اشترى لي والدي كلب جولدن، لكن لم تستطع والدتي أن تتأقلم مع فكرة وجوده معنا، ولم أنجح حينها أن أقنعها، فاضطر والدي أن يهديه لصديق له لكي يرعاه، وحاليًا أحاول إقناعها أن نشتري كلب صغير، وبالفعل بدأت تقتنع".

لافينيا نادر: اخترت تقديم مشهدًا لتامر حسني خلال أحداث" صوت وصورة " لعشقي له

وعن تقديمها مشهد تيك توك خلال الأحداث لفيلم "تاج" للنجم تامر حسني، فقالت أنها المسئولة عن اختياره، بعد ما طلب منها المخرج محمود عبد التواب انتقاء أحد المشاهد لتقديمها، وأن السبب وراء ذلك يعود إلى أنها تعشق تامر حسني، مُضيفة:"الأغنية جديدة ودمها خفيف وحسيت إني ممكن أعمل عليها حركات حلوة".



وعلقت لافينيا نادر على موقف "دُنيا"، في تعلقها بوالدتها، ورفضها تصرفات والدها بسبب تخليه عن والدتها في أزمتها، مازحة:"ربنا ما يوقع ابنة في أب زي عبد الغني، لكن أنا والدي علمني دائمًا قول الحق والدفاع عنه، وهي تصرفت كما يجب، ليس بسبب تعلقها بوالدتها فقط؛ لكن لأن والدتها على حق فـ "دُنيا "هنا تدافع عن الحق".

لافينيا نادر تتحدث عن مشاركتها في فيلم “شماريخ”

ولفتت لافينيا نادر إلى أن المخرج عمرو سلامة أعاد اكتشافها من جديد فى الشخصية التي تقدمها خلال أحداث فيلم "شماريخ"؛ مؤكدة على أنها مختلفة تمامًا عما قدمتها من قبل، وأنها ستكون مفاجآة كبيرة للجمهور، وتتمنى أن تنال إعجابهم.

أبطال مسلسل "صوت وصورة "



مسلسل "صوت وصورة "، بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفي، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبي، إيمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، عماد صفوت، باتع خليل، آيات مجدي، سالي حماد، ظهور خاص عايدة فهمي، سعيد صديق، مجدي السباعي، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.