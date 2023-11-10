نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب جمال العدل يسرا تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت الفنانة يسرا الترند خلال الساعات الماضية وذلك بسبب اعتذار المنتج جمال العدل لها، من خلال برنامج "حبر سري " الذي تقدمه الإعلامية اسما إبراهيم عبر قناه "القاهرة والناس".

يسرا تعلق على تصريحات جمال العدل

وخرجت الفنانة يسرا لتعلق علي تصريحات المنتج جمال العدل الأخيرة والذي قام بالإعتذار لها بسبب رأيه في مسلسلها الأخير "1000 حمدالله على السلامه" الذي تم عرضه في رمضان 2023.

جمال العدل يعتذر ليسرا



نشرت الفنانة يسرا مقطع فيديو على حسابها الرسمي في "إنستجرام"، يظهر جمال العدل وهو يعتذر لها خلال لقائهما في برنامج "حبر سري"، حيث تحدث عنها بإعتذار صادق وكتبت يسرا تعليقًا يعبر عن تمنيها للحفاظ على المحبة بينهما.



وفي سياق متصل، قدّم جمال العدل اعتذاره ليسرا، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إزعاجها بتعليقه على مسلسلها "1000 حمد الله على السلامة" الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي لعام 2023.

وأشار العدل خلال حديثه في "حبر سري" إلى أن زعل يسرا كان غير مقصود، وأن تصريحه حول عدم إعجابه بالمسلسل كان مرتبطًا بالعمل الذي يتولى مسؤوليته، موضحًا أنه يحمل المسؤولية عن مسلسل "العدل جروب" أكثر من يسرا.



ويذكر أن، قدم العدل رأيه في مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، حيث أوضح أنه لم يعجبه شخصيًا، مشيرًا إلى ظروف تصويره وضيق الوقت، مُبديًا عدم انخراطه في نوعية الكوميديا المقدمة في العمل.