انت الان تتابع خبر رد ناري من زوجة بيومي فؤاد على كل من هاجم زوجها لن تصدق ماقالت والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - دخلت زوجة بيومي فؤاد على خط الأزمة بينه وبين جمهوره، وكتبت زوجة الفنان الشهير رسالة حادة لمنتقديه.

ويأتي تدخل زوجة بيومي فؤاد بعد سيل من الانتقادات الحادة التي واجهت زوجها عقب كلمته بعد العرض المسرحي، زواج اصطناعي، لمقام ضمن فعاليات موسم الرياض.ووجهت زوجة بيومي فؤاد رسالة حادة لمنتقديه من خلال صفحتها الشخصية على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك كتبت فيها: "بعيداً عما يحدث أو على هامشه، ببساطة شديدة وبوضوح أشد لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصديق -على أقل تقدير- أن تظل باقياً على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس، مغازل أسياده فاقد الموهبة، عليل النفس سقيم الوجدان، الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد".

وأضافت: "ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها.. وصلى الله عليك وعلى آلك وسلم".

وبدأت أزمة بيومي فؤاد بعد رسالة وجهها لجمهور موسم الرياض بعد عرض لمسرحية زواج اصطناعي، دافع فيها عن نفسه وهاجم محمد سلام بعد إعلان الأخير انسحابه من العرض المسرحي لعدم قدرته على المشاركة في أي عروض مسرحية في ظل ما تتعرض لها فلسطين.

وظهر بيومي فؤاد على خشبة المسرح قائلاً: "من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك، إحنا مش بنيجي عشان نضحك إحنا بنقدم فننا المصري.. إنتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جداً، أنا وكل زملائي بنحترمكم وبنحبكم وهنفضل طول عمرنا معاكم، كتر خيركم، إحنا بنقدم فن.. بنتعب ونشقى عشان نقدم فن مش عشان نيجي نضحك".

وأضاف الفنان المصري في كلمته: "لو الموضوع كده يبقى فيه فنانين من أيام نجيب الريحاني لحد محمد أنور المفروض ينتحروا، احنا بنقدم فن، تحياتي لحضراتكم أنا آسف.. أقسم بالله إحنا مش بتوع فلوس والله العظيم مش بتوع فلوس، العرض ده لو قعد 15 يوم تاني بدون أجر، إحنا يبقى لينا الشرف ونبقى فرحانين جداً، تحياتي لحضراتكم وأنا آسف".

وتعرض بيومي فؤاد لسيل من الانتقادات الحادة على منصات التواصل الاجتماعي ودعوات لمقاطعة أعماله ومطعمه الخاص، ليبدأ بعدها مجموعة من المشاهير في دعمه.

زوجة بيومي فؤاد ليست الداعمة الوحيدة له وإنما خرج بعض المشاهير في محاولة منهم لتخفيف الهجوم على الفنان الشهير، ومن بينهم الإعلامية فجر السعيد والتي كتبت رسالة لبيومي فؤاد كتبت فيها: "بيومي فؤاد، يا جبل ما يهزك ريح… تعلم إن الموضة الهجوم عليك للوصول إلى رأس الأخبار، ولكن يبقى الأصل الموقف الصلب.. كل من هاجمك يريد تصدر الأخبار ولكن من ينافسك ؟!!! لا أحد.. كمل نحبك ونحب فنك الذي لا يقدر عليه فاشل أو متعاطي مخدرات".

كما حاول الفنان محمد رمضان تقديم الدعم لبيومي فؤاد قائلاً: "كلامي عن أخواتي وزمايلي وحبايبي بيومي فؤاد ومحمد سلام، لا ده غلط ولا ده غلط.. وحتى لو في زلة لسان حصلت، إحنا بنقول للهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يعني حتى لو نسينا ربنا بيسامح.. فعملوا إيه لاتنين علشان نكون قاسيين كدة سواء على محمد سلام أو بيومي فؤاد، والأخبار اللي بسمعها إن شاء الله تكون غلط، إن محمد سلام مش هيشتغل".

وأضاف: "ولا حد هيسمح بده ولا إحنا كفنانين هنسمح بده ولا الجمهور اللي في ضهر أي فنان بيحبه هيسمح بده، ولا إحنا مع اللي بيحصل في بيومي إن هو يقفل الكومنتات علشان ما يشوفش كلام وحش يا ريت نكون أحن من كدة على بعض".