انت الان تتابع خبر لن تصدقوا من هي الفنانة التي بكى فريد شوقي ليلة زفافها من داخل قلبه! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الفنان الراحل فريد شوقي واحدا من نجوم السينما في مصر على مر التاريخ، حيث تميز في تقديم اعماله الفنية بشكل مختلف عن البقية.

جمعت علاقة حب شديدة بين الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، التي بدورها كانت واحدة من نجمات الزمن الجميل.

هدى سلطان برعت في السينما وقدمت العديد من الأفلام السينمائية وخاصة مع وحش الشاشة ملك الترسو فريد شوقي.

قدمت هدى سلطان الكثير من الأعمال السينمائية، أبرزها ” الأسطى حسن” ، ” رصيف نمرة 5″ ، ” جعلوني مجرما” ، ” النمرود” ، ” المحتال” ، ” أبو الدهب” ، واستمر زواجهما لمدة 18 عاما أنجبا خلالها ابنتيهما ” مها” ، و” ناهد” ، ثم انفصلا عام 1969.

ولدت في 15 أغسطس 1925،في طنطا، إسمها الحقيقي هو ” بهيجة عبد العال الحو” ، و شقيقة الفنان محمد فوزي وكان من أكثر الرافضين والراقصين لدخولها الوسط الفني، ولكن أصرت على ذلك على الرغم من تهديده لها و كل من يساعدها بالضرب بالرصاص، ورفضه ووصل إلى قطيعة بينهما امتدت لسنوات.

تزوجت 5 مرات، تزوجت من محمد نجيب وأنجبت منه ابنتها ” نبيلة” ، ثم من المنتج ” فؤاد الجزايرلي” ، وتزوجت بعده فؤاد الأطرش، شقيق الفنان فريد الأطرش.

تزوجت من الفنان الكبير فريد شوقي، وأنجبت منه ” مها” و” ناهد” ، وقيل إن الطلاق كان برغبتها بسبب غيرتها بسبب المعجبات حوله،و يوم زواجها من المخرج حسن عبدالسلام، كان فريد شوقي يطوف حول المنزل وهو يبكي.

ارتدت الحجاب في سنواتها الأخيرة و رحلت هدى سلطان عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان في الخامس من شهر يونيو عام 2006 بمستشفى دار الفؤاد، عن عمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد وفاة ابنتها ” مها” بـ50 يوماً، حزنا عليها.