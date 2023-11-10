جمال العدل: 'يسرا أهم فنانة في تاريخ العدل جروب'

القاهرة - محمد ابراهيم - قام المنتج جمال العدل، بإلاعتذار للفنانة يسرا بشأن تصريحاته الأخيرة حول "عدم إعجابه بمسلسلها الأخير"،"1000 حمدالله على السلامة" قائلًا: «أدبا مني لو كنت زعلتها أنا آسف جدا.. زعل غير مقصود»



حيث خلال لقاء في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسماء إبراهيم على قناة "القاهرة والناس"، أكد جمال العدل على الارتباط القوي بينه وبين الفنانة يسرا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة الإنسانية الطيدة تمتد لسنوات طويلة وتتجاوز حدود مجال العمل الفني.



وأضاف قائلًا: "يسرا هي أهم فنانة في تاريخ العدل جروب، وهي دائمًا إلى جانب ومصر بأكملها إلى جانب اخر، فالجميع يزعل إلا يسرا ".



تعليق يسرا على تصريحات العدل

وكانت الفنانة يسرا قطعت الشك من اليقين، وأوضحت أنه لا يوجد خلافات بينهم، حيث شاركت اعتذار جمال العدل عبر الستوري الخاص بها بموقع تبادل مقاطع الفيديوهات القصير“ إنستجرام ”، وارفقت بتعليق قالت فيه: ربنا يديم المحبة بينا.



والجدير بالذكر ان اخر أعمال الفنانة يسرا مسلسلها الرمضاني السابق "1000 حمدالله على السلامه" والتي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، بطولة النجمة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، سماء إبراهيم وعلاء مرسي، وحاز المسلسل على اعجاب الجمهور.