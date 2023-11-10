أغنية "قاتلني وجاي تقول شالوم" لـ أحمد شيبه تتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان أحمد شيبة أغنية لدعم فلسطين بعنوان "قاتلني وجاي تقولي شالوم" منذ فترة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث مازالت الأغنية في صدارة التريند وروج أحمد شيبة للأغنية عبر حسابه بموقع انستجرام، وتقول جزء من كلماتها: سلام بصاروخ ودبابة وناس بتهد وتخرب سنين عيشتنا في غابة وجاي بتود وتقرب داخلي بكوم وبتقولي إحنا ولاد عم يراجل خلي عندك دم.

وفاة والدة شيبه

أعلن نجل الفنان أحمد شيبه منذ فترة عن وفاة جدته عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وعلق: “البقاء لله ستي في ذمة الله الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”،كما أعلن الفنان عمر كمال منذ قليل هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ وفاة والدة المطرب الشعبي الشهير أحمد شيبه ونشر صورتها وعلق: "والدة شيبة في ذمة الله"، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا حسب ما ذكر نجلها وحفيدها.

وفي نفس السياق، طالب نجل شيبة في فيديو له، الجمهور بالدعاء لجدته وقال: "أنا طالب من إخواتى اللى بيحبوا ستى يدعولها إنها تقوم بالسلامة علشان حالتها حرجة جدًا والدكاترة في المستشفى مش أحسن حاجة اللى هما بيقولهولنا، أنا طالب من كل الناس اللى بتحبها ومن كل الناس اللى انبسطت من فيديوهاتها ومن كل الناس اللى حسوا أنها أمهم أو ستهم أن يدعولها تقوم بالسلامة لعل وعسى حد فيكوا باب السما مفتوح ربنا يتقبل الدعوة منه"

وكان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".

أخر أعمال أحمد شيبة



من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال أحمد شيبة مشاركته في كليب أغنية هجوم مفاجيء إلى جانب مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال وهي من كلمات وألحان عمر قطب، توزيع إسلام شبسي، وإخراج أشرف رمضان، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة خلال فترة طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.