"اختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة".. ما لا تعرفه عن الفنانة يسرا

القاهرة - محمد ابراهيم - ولدت الفنانة يسرا في 10 مارس 1955وهي فنانة مصرية، وعمها هو الضابط السابق في المخابرات المصرية وعضو في تنظيم الضباط الأحرار، محمد نسيم، حازت على شهادة جي سي إي، ومتزوجة من المهندس خالد سليم، شقيق الممثل هشام سليم، وابن لاعب النادي الأهلي المصري صالح سليم.

بدأت مسيرتها السينمائية في أواخر السبعينيات، وعملت مع العديد من النجوم، بما في ذلك عادل إمام.

أشارت إلى تأثير يوسف شاهين وعادل إمام في مسارها الفني، كما قامت بتقديم عدة أغاني، بما في ذلك "3 دقات" مع محمد أبوالعينين، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

اختبرت تجربة الغناء بأغاني منفردة مثل "جنون الحب" و"جت نظرة عيونه" و"ثلاث دقات"،واختيرت كسفيرة للنوايا الحسنة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2006، نظرًا لشهرتها واهتمامها بالقضايا الاجتماعية والإنسانية.

شاركت يسرا في العديد من الأفلام المهمة، حيث عملت مع مخرجين بارعين مثل يوسف شاهين، وشاركت في أدوار رئيسية إلى جانب نجوم بارزين مثل نور الشريف وعادل إمام. بعض أفلامها تشمل:

- "ألف بوسة وبوسة" (1977)

- "فتاة تبحث عن الحب" (1977)

- "مايوه لبنت الأسطى محمود" (1978)

- "قصر في الهواء" (1978)

- "ابتسامة واحدة تكفي" (1978)

- "شباب يرقص فوق النار" (1978)

- "شيطان الجزيرة" (1978)

- "الجنة تحت قدميها" (1978)

- "البنت كبرت" (1979)

- "عشاق تحت العشرين" (1979)

- "أذكياء لكن أغبياء" (1980)

- "دائرة الشك" (1980)

- "عمل إيه الحب في بابا" (1980)

- "بياضة" (1981)

- "ليلة شتاء دافئة" (1981)

- "دماء على الثوب الوردي" (1981)

- "الإنسان يعيش مرة واحدة" (1981)

- "حكمت المحكمة" (1981)

- "اعتداء" (1982)

- "ارزاق يا دنيا" (1982)

- "الثأر" (1982)

- "السفاحين" (1982)

- "على باب الوزير" (1982)

- "حدوتة مصرية" (1982)

- "الأفوكاتو" (1983)

- "درب الهوى" (1983)

- "إن ربك لبالمرصاد" (1983)

- "برج المدابغ" (1983)

- "شقة الأستاذ حسن" (1984)

- "لا تسألني من أنا" (1984)

- "الإنس والجن" (1985)

- "الصعاليك" (1985)

- "البداية" (1986)

- "قبل الوداع" (1986)

- "الجوع" (1986)

- "الجلسة سرية" (1986)

- "سري للغاية" (1986)

- "وصمة عار" (1986)

- "منزل العائلة المسمومة" (1986)

- "كراكون في الشارع" (1986)

- "لعدم كفاية الأدلة" (1987)

- "عصفور له أنياب" (1987)

- "التعويذة" (1987)

- "موعد مع القدر" (1987)

- "اللعيبة" (1987)

- "بستان الدم" (1987)

- "سكة الندامة" (1987)

- "صرخة ندم" (1988)

- "نشاطركم الأفراح" (1988)

- "امرأة للأسف" (1988)

- "البعد الرابع" (1988)

- "المولد" (1989)

- "كابوس" (1989)

- "أيام الغضب" (1990)

- "سيدة القاهرة" (1990)

- "امرأة واحدة لا تكفي" (1990)

- "إسكندرية كمان وكمان" (1990)

- "جزيرة الشيطان" (1990)

- "الراعي والنساء" (1991)

- "الشرس" (1992)

- "امرأة آيلة للسقوط" (1992)

- "الماضي لم يعد ملكي" (1992)

- "الإرهاب والكباب" (1992)

- "المنسي" (1993)

- "مرسيدس" (1993)

- "ضحك ولعب وجد وحب" (1993)

- "المهاجر" (1994)

- "حرب الفراولة" (1994)

- "طيور الظلام" (1995)

- "نزوة" (1996)

- "عيش الغراب" (1997)

- "دانتيلا" (1998)

- "رسالة إلى الوالي" (1998)

- "المدينة" (1999)

- "حسن وعزيزة قضية أمن دولة" (1999)

- "كلام الليل" (1999)

- "الوردة الحمراء" (2000)

- "فيلم ثقافي" (2000)

- "العاصفة" (2001)

- "معالي الوزير" (2002)

- "إسكندرية - نيويورك" (2004)

- "دم الغزال" (2005)

- "ما تيجي نرقص" (2006)

- "عمارة يعقوبيان" (2006)