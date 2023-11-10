نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ياريت عندنا كتير منها".. حنان مطاوع حديث السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة حنان مطاوع محركات بحث المختلفة وذلك بعد ظهورها ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وتحدثت حنان عن موقفها عن التحرش وسر كتابة وصيتها.

حنان مطاوع

وعلق الكثير من المتابعين عن الرقي التي تتمتع به بجانب الموهبة، ونجاحها في مسلسل صوت وصورة ووصفها البعض بأن ليس يوجد منها الكثير في المجتمع.

تصريحات حنان مطاوع مع منى الشاذلي:

"التكنولوجيا شيء خطير فمثلما أفادت البشرية ضرتها، بسببها يختلط لدى الناس الصح من الخطأ، بجانب أن الذكاء الاصطناعي هو انتهاك لحرمة أي شخص في الدنيا، فكيف أجعل شخصا متوفيا يغني وأنا قد سلبت منه حق الاختيار، فمن أعظم الأشياء التي وهبنا الله إياها هي الخصوصية وحرية الاختيار فكيف يتم سلب ذلك، فأنا أرى أن الذكاء الاصطناعي هو سرقة، فالكلمة والصوت واللحظة ليست من حقي".

وأضافت في سياق آخر، "فترة مرضي كانت صعبة، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي أنهار بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط".

وأشارت:" تفاصيل يوم العملية كان صعبا عليا وعلى أسرتي وأصر أمير إنه يتواجد معي هو وأماليا، وكانت أمي مطمئنة جدا على غير عادتها وكأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على قلبها الطمأنينة".

حنان مطاوع

مواعيد مسلسل صوت وصورة.

وعلى صعيد آخر، استطاع مسلسل صوت وصورة أن يحصل على اشادات واسعة من قبل الجمهور، ويستمر في الصدارة نظرًا لما يحتويه من حقائق واقعية قد تحصل في المجتمع،

ويذكر أن يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا الساعه 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it

أبطال مسلسل" صوت وصورة "

يعد مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانه حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

آخر أعمال حنان مطاوع

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل وعود سخية، والذي حقق على نسب مشاهدات مرتفعة فور عرضه في رمضان الماضي، وحاز على إعجاب الجماهير.