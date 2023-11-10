بآية من سورة الرحمن.. تامر حسني يعلق على مقطع فيديو!!

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان تامر حسني مقطع فيديو لفتاة وهي تتحدث عن إحدى آيات سورة الرحمن ﴿ مَرَجَ البَحْرَينِ يَلتَقِيَانِ * بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ﴾

تعليق تامر حسني على الفيديو

وكتب تامر حسني معلقًا: الڤيديو غني عن الكلام صدق الله العظيم وصدق قرآنه الكريم (( فاصبر إن وعد الله حق ))

وجاء حديث الفتاة عن الآية، قائلة: هذا صحيح لكن متى تم كتابة لقد كان من قبل 1400 سنة حقا.. لحظة!!كيف هذه المعلومة هنا؟!!

إصابة تامر حسني بإكتئاب



كشف الفنان تامر حسني عن اصابته بإكتئاب بسبب الأحداث الجارية في فلسطين وما يشاهده أهالي غزة من عنف وإبادة جماعية من قبل الإحتلال الإسرائيلي.

ونشر تامر حسني مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كاشفًا فيه عن طريقة لعلاج طنين الأذن بسبب حالات الحزن.

https://www.instagram.com/reel/CzU8escIv_F/?utm_source=ig_web_copy_link

منشور تامر حسني



وكتب تامر حسني معلقًا: صباح الخير معلش هو موضوع بره الاحداث اللي بنعيشها شويه بس مرتبط ارتباط نفسي.. الفتره دي زادت الشكوه عند ناس كتير بسبب الاكتئاب والحزن من الأحداث الحالية أو غيرها والحقيقه اني واحد منهم الاكتئاب ده ممكن يبقى سبب في حاجه اسمها (( طنين الاذن )) وممكن تيجي برضو من حاجات تانيه والتعب ده هو ان الشخص فجأه يسمع صفاره أو ما يشبه في اذنه طول الوقت ومش بتروح ابدًا وملهاش علاج وناس بقالها سنين كتير بتعاني منه وعايشين بيها.. الحقيقه الڤيديو ده ممكن يبقى سبب في علاج ناس كتير ان شاء الله

ارجوكم ارجوكم ابعتوه لكل الناس عشان ممكن حد من حبايبكم يكون عنده وانت متعرفش ده غير طبعًا اهالينا في غزه الله يكون في عونهم من كده واكتر: … هي طريقه علاجية سهلة هتتعمل زي ما في الڤيديو ممكن تخفوا من اول مره وممكن تكرروا الطريقه دي ٨ مرات لو بتتحسن كرره كل يوم لحد ما تخف تمامًا ولو جسمك مستجابش للطريقه دي خد الحل التاني ادويه ڤيتامين zinc وmilga ومع الوقت هيتحسن ان شاء الله …اللي خلاني اكتب عنه ان بعض الدكاتره بيصنفوه إنه مالوش علاج وعلى المريض إنه يتعايش معاه طول عمره والطريقه دي بالفعل جابت نتيجه عظيمه الحمدلله.. يبقى حرام عليا لو منشرتوش …طبعًا كل واحد يرجع لدكتوره لو حابب وربنا يشفي الجميع ويحفظ غزه واهل غزه وبرضو هفضل ادعي واقول معجزة من عندك يارب.