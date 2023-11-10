انت الان تتابع خبر "ملكة جمال".. أول صورة لحفيدة الدنجوان رشدي أباظة والجمهور مصدوم من الشبه الكبير بينها وبين سعاد حسني! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اثارت صورة شبيهة للفنانة الراحلة سعاد حسني الكثير من الجدل عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتقد البعض انها احدى اقربائها.

ليتضح بعد التأكد انها شاهندا حفيدة دنجوان السينما المصرية الفنان الراحل رشدي أباظة، والتي أعجب الكثير بجمالها الافت للانظار.حيث خطفت “شاهندا” أنظار المتابعين بجمالها الساحر، خاصة وأنها تحمل بعض ملامح جدها رشدي، وهو المعروف بوسامته وسحره وحب الفتيات له في ذلك الوقت.

كما أكد البعض على الشبه الكبير بين شاهندا والفنانة المصرية الراحلة سعاد حسني، من حيث لون الشعر والعيون، حتى شكل الفم وأكدوا على جمال الإثنتان.

يُشار أن الدنجوان رشدي أباظة والسندريلا سعاد حسني كانا من أشهر الثنائيات الفنية في زمن الفن الجميل حيث شهد تعاونهما معاً ولادة مجموعة من أجمل أفلام الأبيض والأسود التي لاتزال عالقة في أذهان الجمهور.