نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع مطلوبة على منصة أكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنانة حنان مطاوع محركات البحث المختلفة وخاصة منصة أكس "تويتر سابقا "وذلك بعد ظهورها ببرنامج معكم منى الشاذلي، والتي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وتحديثها عن أزمتها الصحية

وأكثر ما لفت نظر الجمهور أثناء اللقاء هو حديثها عن أزمتها الصحية ومرضها وقالت: "فترة مرضي كانت صعبة، وشُخصت خطأ في البداية، وأمير زوجي أنهار بسبب هذا التشخيص، فقد شخصت أنه ورم، ولكن عندما ذهبنا للطبيب شخص التشخيص المظبوط".

وأشارت:" تفاصيل يوم العملية كان صعبا عليا وعلى أسرتي وأصر أمير إنه يتواجد معي هو وأماليا، وكانت أمي مطمئنة جدا على غير عادتها وكأن الله سبحانه وتعالى قد أنزل على قلبها الطمأنينة".

وجاء أبرز تعليقات الجمهور:" نموذج محترم لفنانه بنت فنان وفنانه عملولنا حنان مطاوع ولا اوفر ولا عري ولا كلام قبيح برافو حنان استمري.

‏حنان مطاوع شخصية جميلة ومحترمة بره وجوه وتمثيلها دايما متميز بالتوفيق دايما ليها ان شاء الله

حدثنى عن أناقة الجوهر والمظهر والمضمون التعبير والحضور والمحتوى والأداء والأثر أحدثك عن ‎حنان مطاوع إلى أحلى من القمر لقاء وحوار جميل زيك يا حنة.

مواعيد مسلسل صوت وصورة.

وعلى صعيد آخر، استطاع مسلسل صوت وصورة أن يحصل على اشادات واسعة من قبل الجمهور، ويستمر في الصدارة نظرًا لما يحتويه من حقائق واقعية قد تحصل في المجتمع،

ويذكر أن يعرض مسلسل صوت وصورة من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحًا الساعه 1.30 ظهرًا، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it

حنان مطاوع

أبطال مسلسل" صوت وصورة "

يعد مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.