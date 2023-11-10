انت الان تتابع خبر "أجمل من غيثة العلاكي".. أول صورة لزوجة سعد لمجرد السابقة والتي تركته في عز ازمته !!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - اعادت حسابات فنية تداول صورة زوجة الفنان المغربي سعد لمجرد السابقة التي تزوجها قبل زواجه من غيثة العلاكي.

حيث زاد التساؤل عليها مؤخرا بعد تعاطف الكثير من الجماهير مع الفنان المغربي إلا أن ذلك لم يشفع لسعد لمجرد عند زوجته السابق، حيث ظلت تراقب مايحدث بصمت.

وقد كان أول ظهور لها عام 2007، عندما كان مشاركاً في برنامج المواهب "سوبر ستار"، حيث وجَّه لها تحية من الكواليس وعلى المسرح أيضاً.ولم ينل طلاق سعد في ذلك الوقت ضجة كبيرة، باعتبار أنه لم يكن مشهورًا في ذللك الوقت، كما أنه رفض الحديث عن علاقته وحياته العاطفية السابقة بعد الشهرة، إلَّا أنها اكتفى بالإشارة إلى أن الغيرة بإمكانها هدم أي علاقة، ما دفع الكثيرين للتكهن أن سبب انفصالهما كان بسبب غيرة ثمين الشديدة على لمجرد.