عقب تصدر أغنيته التريند.. محطات في حياة المطرب الشعبي أحمد شيبه

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح النجم أحمد شيبة أغنية جديدة تحمل اسم "قاتلنى وجاى تقولى شالوم" على اليوتيوب، وذلك دعمًا للشعب الفلسطيني وتنديد بما يحدث فى قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلى، وتصدرت التريند فور طرحها وتحدث شيبه عنها وعن نجاحه وفي هذا التقرير سنرصد لكم أبرز المعلومات عن شيبه

إذا لعبت يازهر وتغيّرت الأوضاع، أدى المطرب الشعبي أحمد شيبة أغنيته الشهيرة في فيلم "أوشن 14" بنبرات تعبّر عن فقر الحياة، غير متوقّعًا أن ترفعه هذه الكلمات إلى عالم جديد من الشهرة.

هو أحمد شيبة واسمه بالكامل أحمد محمد عبد الرحمن شيبة ممثل ومطرب شعبي مصري، مارس الغناء في الأفراح الشعبية، ثم اشتهر من خلال أحد فيديوهات اليوتيوب، ليشارك بعدها في تمثيل بعض الأعمال وهو أيضًا الذي بدأ مسيرته الفنية في أفراح القرى، انتقل من بساطة البدايات إلى أن يصبح أيقونة في عالم الفن الشعبي، حيث أصبحت أغنيته "آه لو لعبت يا زهر" ذات أثر كبير وحققت مشاهدات هائلة على "يوتيوب".

بفضل هذا النجاح، أحيا حفلًا ضخمًا في مهرجان موازين في المغرب، وانتقل إلى مستوى جديد من الشهرة حيث أعلن عن تغيير في حياته الشخصية، بما في ذلك دخوله لعالم التمثيل وتحضير فيلم يروي قصة حياته، شيبة انتقل بعدها إلى مسكن جديد يليق بما حققته الأغنية من نجاح، وظهر نجله بجانب سيارة فارهة معلنا بشكل رسمي أن الزهر لعب.

وظيفة شيبه قبل الشهرة



سبق وأن أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، خلال فيديو له عبر حسابه على «انستجرام»، عن مهنته قبل دخوله عالم الغناء الشعبي، حيث أوضح أنه كان «صنايعي كنافة»، وظهر خلال الفيديو وهو يقوم بعمل الكنافة في أحد المحلات بشارع المكس بالإسكندرية، معلقا «صباح الفل دي كانت شغلتي زمان والجريل دا كان بتاعي وأنا اللي بايعه لهم».

وفاة والدة شيبه

أعلن نجل الفنان أحمد شيبه منذ فترة عن وفاة جدته عبر حسابه الرسمي على فيس بوك وعلق: “البقاء لله ستي في ذمة الله الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”،كما أعلن الفنان عمر كمال منذ قليل هو الآخر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" نبأ وفاة والدة المطرب الشعبي الشهير أحمد شيبه ونشر صورتها وعلق: "والدة شيبة في ذمة الله"، وذلك عقب تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا حسب ما ذكر نجلها وحفيدها

وفي نفس السياق، طالب نجل شيبة في فيديو له، الجمهور بالدعاء لجدته وقال: "أنا طالب من إخواتى اللى بيحبوا ستى يدعولها إنها تقوم بالسلامة علشان حالتها حرجة جدًا والدكاترة في المستشفى مش أحسن حاجة اللى هما بيقولهولنا، أنا طالب من كل الناس اللى بتحبها ومن كل الناس اللى انبسطت من فيديوهاتها ومن كل الناس اللى حسوا أنها أمهم أو ستهم أن يدعولها تقوم بالسلامة لعل وعسى حد فيكوا باب السما مفتوح ربنا يتقبل الدعوة منه"

وكان أحمد شيبة قد نشر صورة تجمعه مع والدته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وكتب:" ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي يارب".

حديث شيبه عن قاتلني وجاي تقول شالوم



تحدث شيبه عن الأغنية وقال: "الحمد لله جاءنى ردود أفعال قوية وإشادات كبيرة على الأغنية، خصوصًا أن فلسطين في قلوبنا جميعًا وهى جزء مننا، وربنا يكون في عونهم وينصرهم، ولا بد من تقديم رسالة للعالم بلغات مختلفة ووقفات تضامن مع فلسطين في كل مكان".