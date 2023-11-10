نادي إسباني يستعين بفيديو لمحمد رمضان احتفالا بتصدره الدوري

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد رمضان يظهر في أحد فيدوهات النادي الأسباني عقب تصدره للدوري

استعان فريق ونادي جيرونا الإسباني، بفيديو للنجم محمد رمضان وهو يرفع اصبع يده في إشارة إلى" نمبر وان"، وذلك احتفالا بتصدره المركز الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر تطبيق "تيك توك" الفيديو، وحمل تعليق: "نمبر وان هو جيرونا".

ويعود فيديو محمد رمضان، الذي استعان به نادي جيرونا الإسباني، للتعبير عن فرحته بتفوقه على فريقي ريال مدريد وبرشلونة وتصدره المركز الأول، إلى ظهور "رمضان" في مدرجات مباراة النصر السعودي وأهلي جدة في الدوري السعودي للمحترفين.

وعلق مدحت شلبي، على هذا الفيديو وقتها، قائلا: "إيه ده؟ إيه ده؟ دا محمد رمضان ولا مين دا؟"، ليرد عليه أحد المعلقين إنه محمد رمضان.

وأضاف شلبي: "إيه يا نمبر وان؟، أيوا يا سيدي عارفين والله، بس النهاردة الشعر أبيض، أنت مرة أصفر ومرة أسود، جننتنا يا رمضان، ماشي يا رمضان، بس مش عارفين بيشجع مين النهاردة والله أعلم".

محمد رمضان يثير الجدل مجددًا ويعلق: "كل جولاتي الفنية لمساندة أهل غزة"

يحاول دائمًا الفنان محمد رمضان أن يثير الجدل ويلفت الأنظار حوله بكل الطرق، وبدأت الحكاية عقب نشره فيديو يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية ويطالب الجيش بالتدخل لإنقاذهم، ثم أظهر دعمه الفعلي للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من خلال تبرعه بأرباح حفلاته الغنائية لصالح أهل غزة.

ونشر "رمضان" صورة له عبر ستوري حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "كل جولاتي الفنية في المنطقة العربية وخارجها لمساندة أخوتي في غزة".



قصة فيديو محمد رمضان كاملًا

نشر منذ أيام الفنان محمد رمضان مقطع فيديو يوجه فيه رساله للشعب المصري والسلطات،وشدد رمضان على أن صوت المواطن العربي يجب أن يصل إلى البلاد العربية، وليس إلى الخارج، لأن هذه البلاد لديها جيوش ولديها أسلحة، وقال: "نشتري أسلحة ونشتري دبابات ونشتري طائرات وندعها إلى أن تصدأ ثم نشتري غيرها، متى سوف نستخدمها، ونستخدم جيوشنا؟".

وانفعل رمضان في ختام الفيديو، موجّهًا حديثه لمن يطالب بذلك، قائلا: "أين أنت، أين بلدك وجيشك؟"، مطالبًا هؤلاء بإيصال صوتهم إلى حكوماتهم.

وتساءل رمضان، معلقًا على المطالب بإيصال الصوت إلى الخارج: "أحنا عايزين مين برة يدافع عننا؟"، معتبرًا أن هذا "قمة الجبن وعدم الرجولة" عندما نطالب بالكتابة باللغة الإنكليزية من أجل الشعوب في الخارج تعلم بما يحدث.

واختتم رمضان الفيديو، قائلا بصوت عال: "صوتك يوصل لحكومتك قول لحكومتك طلع السلاح وروح حارب.. مين حيدافع عن عربي زيه زيك ما نقول كلام عاقل".



أعمال محمد رمضان في السينما

يعتبر آخر أعمال رمضان هو فيلم" ع الزيرو" الذي حقق نجاح كبير واعلى إيرادات منذ عرضه في دور العرض السينمائي، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج محمد جمال العدل، إنتاج جمال العدل، بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران.