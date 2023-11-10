بعد تألقها في ليلة روائع بليغ حمدي.. أنغام تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة أنغام تريند محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إحيائها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات روائع بليغ حمدي ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

وتألقت أنغام في ليلة "روائع بليغ حمدي" التي إقيمت مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، التي تقام تحت شعار Big Time.



سعادة أنغام بغنائها لبليغ حمدي

قالت المطربة أنغام عن الموسيقار الراحل بليغ حمدي، إنه هو من شكل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة في التاريخ الموسيقي.

نجحت المغنية المصرية أنغام في انتزاع صيحات إعجاب جمهور حفل "روائع بليغ حمدي" الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

ظهرت أنغام بإطلالة رقيقة في الحفل، الذي حضره جمهور من مختلف الجنسيات، وغنت 3 أغنيات فقط وهي: "الحب اللي كان" للفنانة الكبيرة ميادة الحناوي، و"آه لو قبلتك من زمان" للراحلة وردة، و"أنساك" لكوكب الشرق أم كلثوم.

ووجهت أنغام الشكر لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، ووصفت مشاركتها في حفل روائع بليغ حمدي بالحلم الذي داعب خيالها كثيرًا.

وقالت عن بليغ حمدي، إنه شكل وجدان كل فناني الوطن العربي، وأعماله فاصلة في التاريخ الموسيقي، وعبرت عن سعادتها بوجود عازف البيانو العالمي رمزي ياسا إلى جانبها بالحفل.

وعبرت عن سعادتها بتواجد عازف البيانو العالمي رمزي ياسا إلى جانبها بالحفل، حيث استهلت فقرتها بحفل «روائع بليغ حمدي»، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بأغنية آه لو قابلتك للمطربة وردة الجزائرية، والحب اللي كان للمطربة ميادة الحناوي وأنساك للمطربة أم كلثوم.



إطلالة أنغام

وظهرت أنغام وهي مرتدية فستان باللون الأسود من توقيع MARCHESA ثمنه 8 آلاف دولار أميركي، مع تعديلات بسيطة على التصميم الأصلي، وتميز بالقماش الأسود الشفاف في الجزء العلوي منه مع تطريزات الأزهار المطعمة بحبيبات براقة.

وكان فستان أنغام من تصميم MARCHESA، ووصل سعره إلى 8 آلاف دولار، أي ما يعادل 250 ألف جنيه.

وتركت أنغام شعرها منسدلًا على اكتافها مع لمه للخلف بتسريحة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها

وأضافت أنغام على إطلالتها بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقد أختارت السموكي ايز مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

وارتدت أنغام بعض الإكسسورات البسيطة، فأختارت اسورة وقرطين ناعميت باللون الفضي اللامع.