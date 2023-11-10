في ذكرى ميلاده.. تعرف على البداية الفنية للفنان ممدوح عبدالعليم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل، اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الفنان الكبير ممدوح عبد العليم، حيث إنه من مواليد 10 نوفمبر عام 1956، وحصل على درجة البكالوريوس فى مجال الاقتصاد والعلوم السياسية.

البداية الفنية للنجم ممدوح عبدالعليم

قدم ممدوح عبد العليم مشوارا مليئا بالمحطات الهامة خلال مسيرة فنية كبيرة، قدم فيها العديد من الأدوار التى صارت بمثابة علامات مميزة للفنان الراحل الذى لعب فيها كل الألوان ما بين التراجيدى والكوميدى وغيرها من الأدوار شارك للمرة الأولى خلال فترة طفولته من خلال مسلسل (الجنة العذراء) فى عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش.

احترف التمثيل منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضى، وذلك من خلال العديد من المسلسلات التليفزيونية، منها أصيلة، حب في الخريف، ليالي الحلمية عام 1996 قدم واحدة من أبرز أعماله الدرامية من بوابة مسلسل خالتي صفية والدير فى العام التالى قدم مسلسل فى غاية الأهمية أيضًا وهو جمهورية زفتى.

وبعدها بعام توالت نجاحاته الكبيرة فى عالم الدراما من خلال مسلسل الضوء الشارد ليستمرعلى عرش الدراما المصرية طيلة ثلاثة سنوات بأعمال صارت علامات فى الدراما نجاحه فى الدراما لم يؤثر على السينما، فقدم أفلام مهمة مثل "بطل من ورق"، "العذراء والشعر الأبيض". وأبرز الشخصيات التى أحبها الجمهور "رامى قشوع، ورفيع السوالمى".

أهم الجوائز الحاصل عليها الفنان ممدوح عبدالعليم

حصل ممدوح عبد العليم على العديد من الجوائز حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردى"، وعلى جائزة البطولة المطلقة فى فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية، وعلى جائزة أخرى عن فيلم "العذراء والشعر الأبيض".

الحياة الشخصية للفنان ممدوح عبدالعليم

تزوج الفنان ممدوح عبد العليم في بداية حياته من الفنانة اللبنانية نبيلة كرم، هي الزوجة الأولى للفنان ممدوح عبد العليم ولكنها رفضت الابتعاد عن الفن ولذلك لم يستمر زواجهما وانفصل عنها ولم يرزق منها بأطفال.

بعد الانفصال تزوج من الإعلامية المصرية الشهيرة شافكي المنيري، ورغم أنها لم تكن الحب الأول في حياته إلا أنها احتلت مكانة كبيرة في قلبه، رزق الفنان ممدوح عبد العليم بابنته الوحيدة هنا والتي ولدت في نفس شهر ميلاده وهو نوفمبر، وذكر الفنان أنه تعرف عليها أثناء تصوير الجزء الخامس من مسلسل “ليالي الحلمية” وذلك في لندن ونشأت بينهما قصة حب طويلة.

سبب وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم

توفي في 5 يناير 2016 أثناء ممارسة الفنان للألعاب الرياضية بصالة الجيم في نادي الجزيرة بالقاهرة، سقط مغشيًا عليه وأصيب بأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى الأنجلو لكنه توفي هناك عن عمر يناهز 60 عام.