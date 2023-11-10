بعد تصدرها التريند.. مالا تعرفه عن أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة أنغام تريند مؤشر محرك البحث جوجل في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد تألقها في حفل ليلة روائع بليغ حمدي مساء أمس الخميس على مسرح أبو بكر سالم.

من هي أنغام؟

أنغام هي مطربة مصرية ولدت في 19 يناير 1971 في محافظة الإسكندرية، وعمها الفنان عماد عبد الحليم والدها هو الموسيقار محمد علي سليمان والذي كان سببًا في نبوغ موهبتها وساهم في تقديمها عدة حفلات ومناسبات حيث كانت تؤدي أغاني لمطربين قدامى مثل أم كلثوم وليلى مراد وغيرها، وفي منتصف التسعينات قررت التخلي عن اللون الكلاسيكي وعدم الاستمرار في نفس المسار الذي وضعها فيه والدها وقررت تبني اللون الشبابي والموجة المعاصرة ونجحت في تقديم عدة ألبومات وفيديو كليب في مطلع الألفية حققت نجاحًا باهرًا. أختها غير الشقيقة من الأب هي الفنانة الراحلة غنوة سليمان التي كانت تصغرها بـ 16 سنة.

تزوجت من مهندس الصوت المصري مجدي عارف وأنجبت ابنها عمر، وثم تزوجت بالموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي سنة 2004 بعد علاقة عمل طرحت خلال هذه الفترة عمل دويتو جمعها مع زوجها فهد بمناسبة عيد الحب عام 2005، وأصبحت أم للمرة الثانية حين أنجبت ابنهما عبد الرحمن، وفي سبتمبر 2007 رفعت دعوى خلع من زوجها بعد زواج دام 3 سنوات.



ونشر في أكتوبر 2014 عقد زواج رسمي شرعي لها وللممثل أحمد عز وأكدا هذا الخبر مبررين عدم إعلانهما الزواج بأنها كانت تواجه مشكلة مع طليقها لحضانة طفليها، وأنها وأحمد عز أخفيا الأمر عن الإعلام، ولكنهما أخبرا بعض الأقارب والأصدقاء، وقد كان الزواج في عام 2011 وانفصلا عام 2014، وفي فبراير 2019، أعلنت عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وأعلنا انفصالهما رسميًا في 8 مارس 2020.

جوائز حصلت عليها أنغام

(2019): جائزة أفضل مطربة عربية في مهرجان القنوات الفضائية

(2019): جائزة الموريكس دور كأفضل مطربة عربية

(2011): كرمت من مجلة الديرجست كأفضل مطربة عربية.

(2011): كرمت من إذاعة «ميجا إف إم»

(2011): حصلت على تكريم بحفل الميما كأفضل مطربة عربية

(2012): كرمت من الأمم المتحدة بيوم المراه العالمي.

تكريم المطربة في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية ال 19 الذي أقيم في دار الأوبرا في القاهرة

(2010): كرمت من إذاعة «نجوم إف إم» كأفضل مطربة عربية.