انت الأن تتابع خبر طلع أصلع زي سمير غانم.. عادل إمام خدعنا طوال السنوات الماضية وصورته بدون باروكة صدمت الجماهير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفرض العمل في التمثيل على النجوم أن يعتنوا بأشكالهم بشكلٍ كبير كونه أحد أهم مصادر عملهم.

بعض النجوم لم يستحبوا أشكالهم بالشعر الخفيف أو الرأس الأصلع على الشاشات، فاختاروا اللجوء إلى الباروكات لتغطية رؤوسهم، وتعوّد الجمهور على شكلهم بها حتى أنه قد لا يكون يعرف شكلهم الحقيقي.وعلى رأس النجوم الذين اعتادوا على ارتداء الباروكة لسنوات طويلة، وأصبحت سمة أساسية في مظهره النجم المصري عادل إمام.

cvcv

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين، وهم يقضون إجازتهم الصيفية، حيث ظهر في الصورة الفنان عادل إمام ويونس شلبي وسعيد صالح وهادي الجيار وهم يسبحون في البحر.

وحصلت الصورة على إعجاب الكثير من النشطاء، خاصة أنها صورة لم يتم تداولها من قبل بشكل كبير، حيث ظهر عادل امام بدون الباروكة لأول مرة.

يُشار أن هناك عدد من نجوم الزمن الجميل قاموا أيضًا بإرتداء “الباروكه”، وأصبحت شيئًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لهم وعلى راسهم: سمير غانم، وعادل إمام، ومحمود المليجي، وأحمد ماهر وعزت أبو عوف ووحيد سيف.