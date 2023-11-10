نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز الشخصيات التي قدمها ممدوح عبدالعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ممدوح عبد العليم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 56 عامًا، بعدما سقط في صالة الألعاب الرياضية داخل أحد الأندية، ونعرض خلال السطور التالية قصة أول أعماله التي فتحت طريق الفن أمامه.

أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان ممدوح عبدالعليم

علي سليم البدري: خطف النجم الراحل الأنظار إليه من خلال شخصيته في مسلسل "ليالي الحلمية"، وهي شخصية "علي سليم البدري" على مدار اجزاء المسلسل الخمسة، هذا المسلسل الذي يضم العديد من النجوم، أبرزهم صلاح السعدني، صفية العمري، هشام سليم، عبلة كامل، صابرين، إلهام شاهين، يحيي الفخراني، ومن تأليف أسامة انور عكاشة، وإخراج إسماعيل عبدالحافظ.

مرزوق أبو الحسن: تم عرض مسلسل "سامحوني مكنش قصدي" للمرة الأولى عام 1999، وحقق ممدوح عبدالعليم شهرة واسعة شخصيته في المسلسل وخاصة المشهد الذي يعرفنا فيه على جيرانه الذي يقابلهم كل يوم وعند سؤالهم عن أحوالهم يكون نفس ردهم كل يوم.

رامي قشوع: هذه الشخصية المميزة التي قدمها في فيلم "بطل من ورق"، واصبح جملته المشهور " ما بيعرفش يوجفها" افيه يتبادله العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي في ابرز مواقف حياتهم، وتم إنتاج الفيلم عام 1988، وشارك في بطولته كلًا من آثار الحكيم، ممدوح عبدالعليم، أحمدبدير، صلاح قابيل، ومن تأليف إبراهيم الجرواني، وإخراج نادر جلال.

الحياة الشخصية للفنان ممدوح عبدالعليم

تزوج الفنان ممدوح عبد العليم في بداية حياته من الفنانة اللبنانية نبيلة كرم، هي الزوجة الأولى للفنان ممدوح عبد العليم ولكنها رفضت الابتعاد عن الفن ولذلك لم يستمر زواجهما وانفصل عنها ولم يرزق منها بأطفال.

بعد الانفصال تزوج من الإعلامية المصرية الشهيرة شافكي المنيري، ورغم أنها لم تكن الحب الأول في حياته إلا أنها احتلت مكانة كبيرة في قلبه، رزق الفنان ممدوح عبد العليم بابنته الوحيدة هنا والتي ولدت في نفس شهر ميلاده وهو نوفمبر، وذكر الفنان أنه تعرف عليها أثناء تصوير الجزء الخامس من مسلسل “ليالي الحلمية” وذلك في لندن ونشأت بينهما قصة حب طويلة.

سبب وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم

توفي في 5 يناير 2016 أثناء ممارسة الفنان للألعاب الرياضية بصالة الجيم في نادي الجزيرة بالقاهرة، سقط مغشيًا عليه وأصيب بأزمة قلبية مفاجئة وتم نقله إلى مستشفى الأنجلو لكنه توفي هناك عن عمر يناهز 60 عام.